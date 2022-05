Tromostovje: Gasilska vaja nad Ljubljanico

Danes dopoldan so Ljubljančani lahko pri Tromostovju zagledali nenavaden prizor: nad Ljubljanico so se po jeklenici spuščali gasilci. Iz Gasilske brigade Ljubljana so sporočili, da ni šlo za nesrečo, temveč za vajo reševanja z višine. Gasilska brigada Ljubljana, največja in najstarejša poklicna gasilska enota v Sloveniji, letos praznuje 100. obletnico ustanovitve, zato bodo v soboto, 14. maja, z začetkom ob 10. uri v središču Ljubljane prikazali več vrst reševanja: od prometne nesreče do reševanja na vodi in reševanja z vrvjo. Prav to vrsto reševanja so vadili včeraj, da bo prihodnjo soboto vse potekalo gladko. Poleg prikaza različnih tehnik reševanja bodo gasilci jubilej počastili še z gasilsko parado, ki bo 15. septembra letos. cr