Bo LPP ostal brez koncesije?

Ministrstvo za infrastrukturo je na razpisu za podelitev koncesij za javni linijski prevoz potnikov zavrnilo skupno ponudbo Ljubljanskega potniškega prometa in Arrive, ki sta kandidirala za osrednjeslovensko regijo. V LPP so nad potezo šokirani in so zoper odločitev že vložili revizijski zahtevek.