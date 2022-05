Generalni direktor RTV Slovenija bi končno moral priznati, da je s svojimi gromoglasnimi spremembami programsko-produkcijskega načrta za leto 2022 brcnil v prazno. Vendar pa je očitno pred njim vsaj še ena pomembna naloga, uničiti Studio City. To lahko uspe le, če oddaje ne bo več vodil Marcel Štefančič, zato z njim očitno ni podpisal pogodbe o sodelovanju za naslednje tri mesece. Dober menedžer bi moral absolutno zaščiti blagovno znamko svojega podjetja, kar Marcel Štefančič seveda je in kar generalni direktor hudičevo dobro ve. Ampak kaj, ko je zgolj ubogljivi tehnokrat, občutka za posebnosti ustanove, kakršna je RTV, nima, predvsem pa nima občutka, kaj pričakujemo in zahtevamo gledalci TV Slovenija. To dokazuje s svojimi dosedanjimi odločitvami glede sprememb v informativnem programu, to je dokazal z začasnim umikom najbolj gledanih oddaj Tednik, Tarča in Studio City, z ukinitvijo oddaj Globus, Točka preloma in Politično s Tanjo Gobec, to je dokazal z vsemi zgrešenimi odločitvami v času predvolilne kampanje na TV Slovenija in to bo očitno okronal z odločitvijo glede Marcela Štefančiča. S svojimi odločitvami je povozil vsa strokovna stališča, zahteve in pomisleke novinarjev TV Slovenija, ni mu mar za več kot 400 protestnih pisem, ki jih je varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev dobila v zvezi z začasno ukinitvijo oddaje Studio City, ni mu mar za 40.000 prejetih podpisov podpore ukinjenim oddajam, ne za vsa pisma bralcev, objavljena v tiskanih medijih v minulem letu, niti za vso množico negativnih mnenj, izraženih na družbenih omrežjih v minulem letu, posebno pa v minulem mesecu. V zasebnem podjetju, ki je odvisno od prodaje svojih izdelkov, bi lastniki takega direktorja preprosto »sunili«, on pa hladnokrvno »tera svoje«. Ker je šla po zlu večina tega, kar je v zvezi z informativnim programom zagotavljal pri sprejetju programsko-produkcijskega načrta, bi se morali programski svetniki posipati s pepelom in za zaščito javne RTV razrešiti nesposobnega generalnega direktorja.

Žal pa ne bom začudena, če do tega ne bo prišlo in se bo situacija glede Marcela Štefančiča še zaostrila ter mu bo generalni direktor s podporo programskih svetnikov celo preprečil vstop v hišo RTV Slovenija. Razen če so svetniki medtem dojeli, kaj sporočamo državljani s svojo izbiro na volitvah. Poskus je propadel, čas je za drugačno RTV!

Magda Plementaš Lombar, Kranj