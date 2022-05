»Je..m ti mater!« je prejšnji torek zvečer odmevalo izpred župnišča v hrvaškem kraju Sukošan. Žaljivke niso prihajale iz ust kakšnega neotesanega razgrajača, temveč se je nad starejšo nuno Aneto znašal vidno opit 43-letni lokalni župnik Domagoj Kelava, poročajo hrvaški mediji. Besednemu je sledil fizični napad. »Z zaprto pestjo jo je udaril v lice, ženska je padla na tla, on pa se je vrnil v župnišče,« so o dogodku, ki ga je spremljalo nekaj prič, sporočili z okrajnega sodišča v Zadru. Po navedbah prič je bil napadalec vidno besen, nuna pa da ga k udarcu ni z ničimer izzvala. Sedemdesetletna nuna je lažje poškodovana po licu in levi roki, po napadu ji je na pomoč takoj priskočil eden od mimoidočih. Poleg tega jo je storilec hudo prestrašil in vznemiril, podobno tudi priče. Policisti so zaradi kršenja javnega reda in miru proti duhovniku vložili obtožni predlog, preiskovalni sodnik pa je zaradi ponovitvene nevarnosti zanj odredil desetdnevni pripor. Da bo župnik kaznovan tudi po cerkvenih zakonih, so sporočili iz nadškofije v Zadru.

Župnik udarec zanika, nadškofija se opravičuje

Sestra Aneta je v novo župnijo prišla šele pred nekaj meseci. Njeni zadolžitvi sta bili čiščenje cerkve in župnišča. »Imam težave z vratno hrbtenico. Ob vsakem nenadnem premiku glave se prekine dotok krvi v možgane, zato me hitro zmanjka. Običajno je tako sekundo ali dve. Z župnikom sva govorila, ko se je to zgodilo, sem imela v rokah lonec z rožami,« je nuna o incidentu spregovorila za Večernji list. Njena zgodba je torej, da je duhovnik ni udaril, temveč je padla sama. »Razumem ljudi. Tudi sama bi sklepala, da je bila na delu pest,« je dejala. Na licu je imela veliko modrico. Da je nedolžen, vztraja tudi župnik. »Nisem kriv. To se ni zgodilo. Nič od tega ni res.« Iz uradnega sporočila nadškofije pa gre razbrati, da mu nadrejeni ne verjamejo ter da je kršil osmo božjo zapoved, ki narekuje »ne laži«. »Takšno vedenje obsojamo, povsem razumemo ogorčenje javnosti, saj se s takim dejanjem rušita integriteta in dostojanstvo žrtve kakor tudi duhovniškega poklica. Proti duhovniku bodo sprejeti ustrezni ukrepi,« so se hitro odzvali. Opravičili so se tako nuni kot vsem drugim, ki jih je to »sramotno« dejanje prizadelo.

Težave že v drugih župnijah

Bogve kaj bi se zgodilo, če o incidentu pred župniščem cerkve svetega Kasijana »zaskrbljen« občan poleg policije ne bi obvestil tudi medijev. Novinar časnika Slobodna Dalmacija je dona Domagoja Kelavo poklical in ga vprašal, kaj se je zgodilo. »Nič. Vse so samo laži,« je ta večkrat z mirnim glasom ponovil. Krajani, s katerimi je novinar govoril, pravijo, da ta incident ni edini. Da so ga že večkrat videli pijanega ter da je imel težave tudi že v prejšnjih župnijah, iz katerih so ga premestili v Sukošan. V dvajset let trajajočem bogoslužju je to namreč že četrta. »To sploh ni tako zelo veliko, gre za povsem normalne premestitve,« je odgovoril le na bolj nepomemben del vprašanja. O drugem pa molčal. Njegove težave z alkoholom naj bi sicer bile javna skrivnost. Iz prejšnjih župnij najbolj odmeva primer, ko je leta 2011 v bližnji Gorici nekaterim otrokom zaradi nerednega obiska svetih maš prepovedal obiskovati verouk, posledično pa ne bi prejeli zakramenta svete birme. »V cerkev je zaprl dvanajst otrok, nam pa v obraz zaloputnil vrata, češ da nimamo več vstopa vanjo, saj nismo redno obiskovali maše. Grozil je, da bo poklical policijo,« so starši otrok takrat razlagali za Slobodno Dalmacijo. Nekaj drugih staršev se mu je takrat postavilo v bran, saj se jim je zdela njegova odločitev povsem primerna.