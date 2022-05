Glede na ugled Reala Madrid in Manchestra Cityja ter spektakularno predstavo, ki sta jo kluba uprizorila na prvi tekmi polfinala lige prvakov, nogometni navdušenci nestrpno pričakujejo drevišnji povratni obračun na stadionu Santaigo Bernabeu. Prednost Manchestra Cityja 4:3 je skromna glede na priložnosti angleškega prvaka, ki bi lahko že po pol ure vodil 4:0 in bi bil z eno nogo v polfinalu. »Tudi ko je težko, mojih igralcev na zajame panika. Prvih 20 minut je bilo resnično težkih, nato pa smo se počasi vrnili v tekmo in ohranili možnosti za napredovanje. Za zmago v ligi prvakov se mora poklopiti veliko okoliščin. Nista dovolj le srce in motiv, ampak tudi moč kolektiva in individualna kakovost igralcev,« pravi trener Reala Carlo Ancelotti, ki je konec tedna skupaj z igralci na stadionu in ulicah Madrida bučno proslavil osvojitev 35. naslova španskega prvaka že štiri kroge pred koncem tekmovanja.

Manchester City na papirju boljši od Reala

Na papirju je Manchester City boljša ekipa od Reala glede teka, uigranosti in avtomatizmov. Trener Pep Guardiola je tako obseden s taktiko, da to ekipo včasih že ovira v izvedbi, saj se posveča vsaki najmanjši podrobnosti in skuša imeti vse pod nadzorom. Real se bo pred domačimi gledalci predstavil z drugačnim načinom igre in boljšimi rešitvami, kot jih je imel v Manchestru, kjer je bil tik pred tem, da ga gostitelji razbijejo. A Real Madrid se čudežno rešuje, ker ima v DNK vgrajen šampionskega duha s 13 naslovi evropskega prvaka, medtem ko Manchester City na najbolj prestižno evropsko klubsko lovoriko še čaka in je to zanj (pre)veliko breme. Takšne tekme, kot bo drevišnja, so kot naročene za trenutni Real. To je dokazal, ko je senzacionalno izločil PSG in Chlesea, potem ko je bil letos že odpisan sredi povratnih tekem in tik pred tem, da prejme gol, po katerem ne bi bilo več povratka.

Ancelotti ne bo ponovil napak s prve tekme. V ekipo se vrača razbijalec igre v zvezni vrsti Casemiro, ki ga je ekipa na prvi tekmi pogrešala v obrambnih nalogah, v katerih so bili povsem izgubljeni centralni branilci Alaba, Militao in Nacho, na bokih pa tudi Carvajal in Mendy. Tudi vloga vezista Modrića s preveč ofenzivno postavitvijo je bila zgrešena, saj je Hrvat igralec, ki mora začeti gradnjo napadov. »Ker gre za polfinale, bodo odločale malenkosti. Zmagala bo ekipa, ki bo naredila manj napak,« napoveduje Casemiro in dodaja: »Srečal sem veliko odličnih igralcev, ki jim ni uspelo osvojiti lige prvakov. Ni boljšega občutka, kot je zmaga v ligi prvakov. To je občutek, ki ga ni mogoče razložiti in ga poznajo le zmagovalci.«

​Guardiolovo prekletstvo velikih tekem

Manchester City je sijajen v ofenzivnem delu, medtem ko je obramba ob odsotnosti Walkerja in poškodbi Stonesa slabši del ekipe. V ekipo se vrača Cancelao, vendar ima Real stroj za gole Karima Benzemaja, ki je v takšni formi, da zadeva tudi iz polpriložnosti. Pep Guardiola se zaveda, da ponovitev predstave s prve tekme vodi v finale, vendar nad njim visi tudi prekletstvo velikih tekem: Inter 2010, Chelsea 2012, Atletico 2016, Monaco 2017, Tottenham 2019, Chelsea 2021 … »Na prvi tekmi smo naredili veliko dobrih stvari. Žal smo prejeli gole, a bi jih lahko zadeli še več. Obe ekipi želita napadati, obe ekipi želita igrati. Nogomet je fantastičen spektakel. Gremo v Madrid in poskušajmo zmagati,« pravi Pep Guardiola.