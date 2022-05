Šestinštiridesetletni Anglež Ronnie O'Sullivan je sedmič postal svetovni prvak ter se na lestvici najuspešnejših igralcev vseh časov izenačil s Stephenom Hendryjem. Legendarni Anglež je po zmagi potrdil mnenja kritikov, da se je letos v Sheffieldu pokazal v najlepši luči doslej. V polfinalu je gladko s 17:11 premagal enega najboljših igralcev vseh časov, vrstnika in štirikratnega svetovnega prvaka Johna Higginsa, v finalu pa z 18:13 najtrofejnejšega igralca rangiranih turnirjev zadnjega desetletja Judda Trumpa. O'Sullivan je postal najstarejši svetovni prvak doslej.

Čeprav se je Anglež po številu naslovov izenačil s Hendryjem, je bila večina strokovnjakov že pred tem mnenja, da je najboljši igralec vseh časov. Navsezadnje se je s tem strinjal celo sam Hendry. »Vse skupaj so le številke,« je po lovoriki povedal psihično povsem izčrpani Ronnie O'Sullivan, ki je za uspeh prejel ček za pol milijona britanskih funtov (slabih 600.000 evrov), medtem ko je Trump zaslužil 200.000 funtov. Na poti do najtežje lovorike doslej, kot jo je poimenoval, je bil v težkem položaju pravzaprav le dvakrat. V polfinalu je proti Higginsu izgubil prve tri igre, a z izjemno in samozavestno igro kmalu neulovljivo povedel. V finalu pa je vstopil v zadnji dan s prednostjo 12:5, a je Trump pred zadnjo menjavo znižal zaostanek na 11:14. V nadaljevanju je bilo spet mogoče spremljati izjemnost O'Sullivana v vseh prvinah snukerja.

Lepotna napaka lovorike je bila pravzaprav le ta, da prvenstva ni zaključil z jubilejno 200. stotico v Teatru Crucible v Sheffieldu, potem ko je imel precej priložnosti. Toda njegova osredotočenost je bila drugod, zgolj pri postavitvi novega mejnika. »Finale sem dobil proti igralcu, ki ga morda cenim najbolj med vsemi. Vsi vemo, da Judd letos v Sheffieldu ni igral najboljšega snukerja, da je sposoben igrati še bolje. A tudi takšen je izjemno težko premagljiv, kar je dokazal z uvrstitvijo v finale. Prepričan sem, da bo osvojil še veliko lovorik,« je O'Sullivan govoril spoštljivo o nasprotniku, s katerim se je pred petimi leti pomeril tudi na ekshibicijskem dvoboju v dvorani Tivoli.

Čestitkam Angležu so se pridružili praktično vsi najboljši igralci na svetu. Mnogi med njimi verjamejo, da bi lahko O'Sullivan osvojil tudi deset naslovov. »S številkami se ta čas res ne obremenjujem, saj si želim le počitka. Igral bom, dokler bom motiviran in bom verjel, da lahko osvajam največje turnirje,« odgovarja snukerska legenda, ki je v ponedeljek zvečer postal uradno najboljši igralec vseh časov s trojno krono (Triple Crown), zmago na treh največjih turnirjih na svetu: svetovnega prvenstva, prvenstva Velike Britanije in mastersa najboljših na svetu. Trojno krono je doslej osvojilo le enajst igralcev. Kar 21-krat (po sedemkrat je bil v sedmih nebesih na vsakem prizorišču) je bil najboljši Ronnie O'Sullivan, z 18 lovorikami mu sledi Stephen Hendry, s 15 Steve Davis. Po več kot eno lovoriko so na vseh treh turnirjih od aktivnih igralcev osvojili še John Higgins (9), Mark Selby (9) in Mark Williams (7), najmanj po eno pa Neil Robertson (6), Shaun Murphy (3) in Judd Trump (3).