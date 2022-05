Ruska vojska naj bi s preciznim raketnim napadom na vojaško letališče blizu Odese uničila brezpilotne letalnike, strelivo in orožje, ki so ga Ukrajini dostavili ZDA in evropske države, navaja tiskovna agencija Reuters.

Guverner Odese Maksim Marčenko je sporočil, da so bile v napadu mrtvi in ranjeni. Po navedbah guvernerja Donecka Pavla Kirilenka pa je bilo danes v regiji Doneck ubitih najmanj devet ljudi, pa poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Združeni narodi so medtem sporočili, da so v sodelovanju z Rdečim križem iz predorov tovarne Azovstal uspešno evakuirali 101 civilista.

»Z veseljem in olajšanjem potrjujem, da je bil iz jeklarne Azovstal v Mariupolu uspešno evakuiran 101 civilist,« je sporočila Osnat Lubrani, humanitarna koordinatorka ZN za Ukrajino. Dodala je, da so v skupini ženske, moški, otroci in starejše osebe.

Po poročanju AFP je rusko ministrstvo za obrambo pripadnike bataljona Azov in druge ukrajinske enote v jeklarni medtem obtožilo, da so izkoristili evakuacijo civilistov in zasedli bojne položaje znotraj tovarniškega kompleksa.

Na vzhodu in jugu Ukrajine sicer še vedno divjajo boji, ruske sile naj bi z raketami in topništvom napadle cilje v mestu Harkov in njegovi okolici, pa tudi v Zaporožju in Donecku.