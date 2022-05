Splošno prepričanje je, da lahko dobre zelenjavne omake pripravimo le na osnovi paradižnikov ali pa s smetano za kuhanje in čeprav so te omake res dobre, so spremembe vedno dobrodošle. Ta recept je zato res vredno imeti. Zapomniti si je treba le pripravo osnove omake, nato pa lahko vanjo dodate skoraj katero koli zelenjavo. Ker omaka ni pripravljena s smetano za kuhanje, je tudi bolj zdrava, pa še okus same zelenjave se v smetani ne izgubi! Same pozitivne lastnosti!

Za pripravo osnove omake potrebujete:

olje ali/in maslo

žličko moke

jušno osnovo ali vodo in zelenjavno kocko

belo vino, ki pa je neobvezno

por ali čebulo ali šalotko in česen

Nato pa dodajte svežo ali zamrznjeno zelenjavo, tudi mešanice različne zamrznjene zelenjave so odlične:

bučke in buče

grah

brokoli in cvetače

šparglji

stročji fižol

gobe

špinačo itd.

Nato omako zaključite še z dišavnicami, ki se ujemajo z zelenjavo in po želji še z nekaj naribanega parmezana.

Predlagamo priloge:

pire krompir z navadnim krompirjem, lahko pa ga pokombinirate s sladkim krompirjem, cvetačo, grahom …

riž

njoke

testenine po želji

polento

kuskusom itd.

Najprej še nekaj idej za pripravo odličnih zelenjavnih omak:

PRIPRAVA

SESTAVINE (za 2 osebi):

Sestavine za pire:

1 gomolj sladkega krompirja (približno 200 g)

200 g navadnega krompirja

sol, poper

1 košček masla

nekaj žlic mleka

Sestavine za grahovo-špargljevo omako:

1 košček masla

1 žlička olja

1 žlička moke

1 manjši por

2 stroka česna

100 g špargljev

4 dcl zelenjavne jušne osnove (ali vrela voda in zelenjavna kocka)

200 g zamrznjenega ali svežega graha

1 pest sveže mete

sol, poper po okusu

PRIPRAVA

Krompir olupite, narežite na kocke ter skuhajte v vreli in soljeni vodi. Kuhanega odcedite, pustite stati nekaj minut, da odvečna para izhlapi, nato pa dodajte maslo in le toliko mleka, da dobite kremast pire.

Ko date kuhati krompir, začnite pripravljati omako. V kozici stopite maslo in olje, nato pa dodajte por ter premešajte in kuhajte 3 minute, da se por zmečka, a ne obarva. Dodajte sesekljan česen in kuhajte še minuto. Nato dodajte moko in premešajte ter kuhajte 3 minute, da se moka skuha. Dolijte vino in pustite, da izpari. Nato dolijte jušno osnovo in dobro premešajte in ko zavre, dodajte še narezane šparglje (vršičke prihranite za kasneje) in grah ter kuhajte približno 5 minut, da se šparglji skuhajo, omaka pa zgosti. Dodajte še vršičke špargljev, kuhajte še minuto, nato pa omako poskusite, popoprajte in po potrebi dosolite. Še enkrat zavrite.

Najprej postrezite pire, nato omako ter vse okrasite s svežo meto in po želji še z malo popra. Takoj postrezite in uživajte!