»Tako imenovana neustavljiva sila vojnega stroja ruskega predsednika Vladimirja Putina se je zlomila ob nepremičnem stebru ukrajinskega patriotizma in ljubezni do domovine,« je v svojem govoru uvodoma dejal Johnson.

Pozdravil je pogum vseh Ukrajincev, ki se vsakodnevno srečujejo z grozotami vojne, in ob tem poudaril, da bo Velika Britanija ukrajinske sile še naprej oskrbovala z orožjem, finančnimi sredstvi in humanitarno pomočjo, dokler ne bo dosežen dolgoročni cilj. To je utrditev Ukrajine do te mere, da si je nihče več ne bo upal napasti, poroča britanski BBC.

Nov paket britanske vojaške podpore bo med drugim vključeval protiladijske rakete Brimstone, protiletalske sisteme Stormer, radarje za določanje položaja artilerije, ki bombardira ukrajinska mesta, in težka brezpilotna letala za logistično podporo izoliranim bojnim silam.

Medtem je na poti v Ukrajino tudi več kot deset novih specializiranih vozil Toyota Landcruiser, s katerimi bodo pomagali zaščititi civilne uradnike na vzhodu države in evakuirati ljudi iz najbolj ogroženih območij.

Tekom govora je Johnson opozoril tudi na to, da je po njegovem Zahod naredil veliko napako, ker leta 2014 ni pomagal Ukrajini, ko si je Rusija priključila polotok Krim. »Zavedati se moramo, da je bila Ukrajina napadena že leta 2014. Zahod je prepočasi dojel, kaj se v resnici dogaja. Takrat nam kolektivno ni uspelo uvesti sankcij proti Putinu, ki bi jih morali uvesti,« je dejal in poudaril, da se ta napaka ne sme ponoviti.

Ruske oblasti so medtem sicer že večkrat kritizirale zahodne države, ki krepijo donacije vojaške opreme, češ da s tem tvegajo zaostrovanje konflikta. Rusija konstantno opozarja, da ima pravico odgovoriti na vsako tovrstno grožnjo.