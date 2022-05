V ZDA, kjer je sezona objav kvartalnih rezultatov podjetij v polnem razmahu, so od velike peterice poročala kar 4 podjetja in med njimi je ponovno blestela družba Apple, ki je presegla pričakovanja analitikov tako po dobičkonosnosti kot po rasti prihodkov. Analitiki so pozitivno ocenili zlasti večjo rast prihodkov v segmentu storitev, sploh glede na to, da podjetje še vedno glavnino prihodkov ustvari s prodajo iPhonov. Pozitivno je vlagatelje presenetilo še vodstvo podjetja Meta Platforms (matično podjetje Facebook-a), nekoliko bolj mlačne rezultate pa sta objavili Alphabet (matična družba Google) in Amazon. V predpreteklem tednu je Netflix razočaral vlagatelje in s tem še dodatno povečal nervozo na trgih. To lahko podkrepimo s podatkom, da je denimo delnica Meta Platforms po objavi zrasla za skoraj 18 odstotkov, po drugi strani pa je Amazon ob nekoliko slabših rezultatih padel za 14 odstotkov. Kako pomembno vlogo ima omenjena peterica, kaže podatek o ocenjeni rasti povprečnega dobička vseh podjetij iz indeksa S&P 500 za prvi kvartal letošnjega leta. Letna rast dobičkov na podlagi objav 55 odstotkov družb, ki so podatke že sporočile, znaša 7,1 odstotka , v kolikor bi izključili podjetje Amazon, pa bi ta za preostalih 499 znašala 10,1 odstotka. Omenjeni indeks je sicer v zadnjem tednu izgubil 3,3 odstotka, merjeno v EUR pa zaradi apreciacije dolarja le 1,2 odstotka. To bi lahko na prvi pogled dajalo občutek, da na trgu prevladuje mirnost, a kot navedeno predhodno temu še zdaleč ni tako. Ameriški statistični urad je v preteklem tednu na presenečenje analitikov objavil tudi podatek o padcu BDP za prvi kvartal, ki je znašal – 1,4 odstotka (pričakovala se je rast v višini 1 odstotek). Negativna sprememba je bila predvsem posledica nižjega izvoza in znižanju zalog. Na drugi strani je pozitivno presenetil podatek o osebni potrošnji, ki se je zvišal za 2,7 odstotka (predhodno 2,5 odstotka) kar kaže na to, da ameriški potrošnik ostaja dobro razpoložen (ne pozabimo, da je od tega je odvisno 70 odstotkov gospodarske aktivnosti). V Evropi, kjer ima vojna v Ukrajini bistveno bolj negativen vpliv, kot na preostali del razvitega sveta, smo v zadnjem tednu v širšem delniškem borznem indeksu Stoxx Europe 600 beležili padec v višini 0,64%. Ta padec bi bil po vsej verjetnosti večji, a so ga blažile objave podjetij o poslovanju za prvi kvartal, ki so pozitivno presenečala vlagatelje. Nervoza med evropskimi vlagatelji je nekoliko popustila tudi po tem, ko je bilo jasno, da je zmagovalec volitev v Franciji p(o)stal Emmanuel Macron. Znano je namreč, da igra dvojica Nemčija-Francija najpomembnejšo vlogo v Evropi tako politično kot tudi v ekonomskem smislu. Za razliko od ZDA je bila rast BDP v prvem kvartalu v Evropi pozitivna v višini 0,2 odstotka. Negativno je presenetil podatek o inflaciji v aprilu, ki je na letni ravni znašal 7,5 odstotka. Kitajski širši delniški borzni indeks CSI 300 je v zadnjem tednu ostal praktično na izhodišču. Predsednik Xi kljub temu, da sicer potlačena ljudska volja temu ni naklonjena, vztraja pri ničelni Covid toleranci. Zato vlagatelji ostajajo previdni, saj bi ponovna zaprtja delov kitajskega gospodarstva lahko imela negativne posledice na globalno gospodarstvo, ker bi pomenila težave v dobavnih verigah. Zato so bili napovedani infrastrukturni projekti in ostali ukrepi kitajskih oblasti za spodbujanje gospodarske rasti sprejeti pozitivno. Od razvijajočih trgov sicer lahko izpostavimo Rusijo, kjer so se delniške naložbe v zadnjem tednu povprečno zvišale za 19,05 odstotka.