V prvem osnutku odločitve večine, ki ga je napisal konservativni sodnik Samuel Alito, piše, da je bila odločitev v primeru Roe proti Wade očitno napačna, saj da ameriška ustava ženskam nikjer ne zagotavlja pravice do splava. Za napačno razglaša tudi odločitev vrhovnega sodišča v primeru Casey, ki je leta 1992 potrdila Roe proti Wade.

Gre sicer le za prvi osnutek odločitve večine, v kateri so poleg Alita še štirje konservativni sodniki, kar bi bilo na devet-članskem sodišču dovolj za uspeh s petimi glasovi, četudi bi se morda predsednik vrhovnega sodišča, sicer prav tako konservativni John Roberts odločil, da se pridruži liberalni manjšini treh sodnikov. Roberts je doslej ščitil pravico do splava.

Objava osnutka odločitve v tako politično eksplozivnem primeru in tudi sicer je zelo nenavadna oziroma izjemno redka. Očitno je, da ga je nekdo nalašč spravil v javnost. Sodniki si lahko po uvodnem osnutku sicer do odločitve, ki bo v tem primeru sprejeta junija ali julija, še premislijo.

Odprava pravice do splava bo razveselila republikance po ZDA in nasprotnike splava, po drugi strani pa lahko pred kongresnimi volitvami letos novembra podžge demokratsko volilno bazo k večji udeležbi. Bivši predsednik ZDA Donald Trump je v svojem edinem mandatu imenoval kar tri vrhovne sodnike, in s tem zacementiral konservativno večino za najmanj dve desetletji.

Vsi trije - Amy Coney Barrett, Neil Gorsuch in Brett Kavanaugh - naj bi se po poročanju Politica pridružili Alitu skupaj z veteranom Clarenceom Thomasom.

Trump je z imenovanji vzbudil upanje pri nasprotnikih splava, da bo sodišče odpravilo Roe proti Wade. Republikanske zvezne države so začele pospešeno sprejemati zakone proti splavu, v upanju, da bo kateri od njih ne le uspel na vrhovnem sodišču, ampak služil tudi kot pravna podlaga za odpravo pravice do splava oziroma odločitve Roe proti Wade.