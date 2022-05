Hrvaška vlada je iz države 25. aprila izgnala 18 ruskih diplomatov in šest članov osebja ruskega veleposlaništva v Zagrebu. Dva od njih sta pred tem neposredno grozila novinarju Večernjega lista Hassanu Haidarju Diabu zaradi njegovega članka o likvidacijah, ki jih v Ukrajini izvaja zloglasni čečenski voditelj Ramzan Kadirov.

Diaba je po objavi članka po telefonu poklical tiskovni predstavnik ruskega veleposlaništva na Hrvaškem Matvej Sidorov in mu dejal, da bodo njegov članek prevedli in poslali Kadirovu. Ko je Diab Sidorova vprašal, ali mu grozi, mu je ta odgovoril: »Interpretiraj to, kakor želiš, meni je sekretar naročil, naj ti to rečem.«

Ko je za grožnje in nedopusten ruski pritisk na svobodo medijev na Hrvaškem izvedel hrvaški premier Andrej Plenković, se je nanje odločno odzval, piše Nacional. Sidorova in sekretarja Sergeja Trofimova, ki sta grozila novinarju, so izgnali iz Hrvaške, Diabu pa so takoj dodelili policijsko varovanje.

»Lahko potrdim grožnje,« je za STA povedal Diab in pokazal tudi besedilno sporočilo, ki ga je danes po objavi članka v Nacionalu dobil od Sidorova. V njem Sidorov, ki je že v Moskvi, Diaba sprašuje, zakaj o dogodku niso pisali že prej. »Hej, pozdravljen, Hassan, spet super članek! Ampak ni zelo aktualen, zakaj tega nisi objavil, ko smo bili v Zagrebu,« piše v sporočilu.