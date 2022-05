Tekma je bila za 39-letnega Faraha prva po juniju lani, ko se mu ni uspelo uvrstiti na olimpijske igre Tokio 2020, ki so bile zaradi koronske pandemije lansko poletje.

V Somaliji rojeni Farah je na dveh olimpijskih igrah v Londonu 2012 in Rio de Janeiru 2016 prevladoval na srednjih razdaljah. Na obeh igrah je osvojil kar štiri zlata odličja v tekih na 5000 in 10.000 metrov.

V zadnjih letih se je Farah osredotočil na maratonske preizkušnje in imel številne težave s poškodbami, lani junija na izbirni tekmi v Manchestru pa je dokončno pokopal svoje sanje o četrtem nastopu na poletnih olimpijskih igrah.

V ponedeljek pa je v Londonu za svojim najboljšim dosežkom na cesti zaostal za minuto, po tekmi pa je, kot poroča nemška tiskovna agencija dpa, dejal, da je morda čas za konec atletske kariere.

»Bržkone je napočil čas, da se sprijaznim z dejstvom, da je moje kariere na največjih tekmovanjih konec. Skušam biti le povsem odkrit z vami. Mislim, da je to to,« je po tekmi dejal Farah.

»Tvoje telo mora biti pripravljeno na napore. Moraš imeti pravo miselnost za tekmovanje. Obožujem šport in to, kar počnem, za mano je dolga in uspešna kariera.«

Farah je še dejal, da za zdaj še ni prečrtal nastopa na letošnjih igrah Commonwealtha ali evropskem prvenstvu, vendar se zagotovo ne bo udeležil julijskega svetovnega prvenstva.

Šestkratni svetovni prvak je dodal: »Nisem več mlad. Enostavno imam preveč dela že s tem, da se spravim v formo.«