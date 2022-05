Nov poskus evakuacije civilistov iz Mariupolja je bil ob podpori Združenih narodov in Rdečega križa dogovorjen zjutraj ob 7. uri po lokalnem času, je na Telegramu sporočil mestni svet Mariupolja.

Evakuacijski koridor naj bi bil namenjen prebivalcem, ki so ujeti v mestu, poroča britanski BBC. Še vedno je več sto ljudi ujetih v oblegani jeklarni Azovstal, od koder je v nedeljo po navedbah tako ukrajinske kot ruske strani uspelo oditi več kot sto civilistom.

V preteklih tednih je propadla večina poskusov za evakuacijo civilistov iz obleganega mesta na jugu Ukrajine, saj je Rusija z blokiranjem in obstreljevanjem evakuacijskih poti kršila obljubljeno začasno prekinitev ognja. Številni prebivalci Mariupolja so iz mesta pobegnili peš ali z avtomobili, ko so propadla prizadevanja za organizacijo množične evakuacije z avtobusi.

Mesto, ki je po več tednih ruskega bombardiranja skoraj v celoti uničeno, je pod ruskim nadzorom, še zadnji del pod nadzorom ukrajinskih sil je velik industrijski kompleks Azovstal, ki se razteza na več kot 11 kvadratnih kilometrih površine. Glede na navedbe ukrajinskih oblasti je tam še več sto civilistov in vojakov, med katerimi številni potrebujejo zdravniško oskrbo. Rusija trdi, da je v jeklarni tudi približno 2500 pripadnikov ukrajinske vojske in »tujih plačancev«.

V novem ruskem napadu na ukrajinsko črnomorsko pristanišče Odesa je bil v ponedeljek ubit najstnik. »Zaradi raketnega napada v Odesi je bila poškodovana stanovanjska stavba, v kateri je bilo v času napada pet ljudi. Umrl je 15-letni fant,« je na Telegramu sporočil mestni svet Odese.

Od februarja, ko je Moskva začela invazijo na sosednjo Ukrajino, je bilo iz vojnih območij v Ukrajini v Rusijo prepeljanih skoraj 1,1 milijona ljudi. Med tistimi, ki so jih prepeljali v Rusijo, je približno 200.000 otrok, je po poročanju ruske tiskovne agencije Interfax povedal ruske generalpolkovnik Mihail Mizincev. Samo v ponedeljek je bilo iz Ukrajine v Rusijo pripeljanih 11.500 ljudi, od tega 1850 otrok, je dejal.

Ukrajinski svet za nacionalno varnost in obrambo je Rusijo obtožil, da ugrablja ukrajinske otroke in jih uporablja v propagandne namene.

Zelenski: Lavrov krivi Jude za zločine nacistov

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je v današnjem nočnem nagovoru odzval na sporno izjavo ruskega zunanjega ministra Sergeja Lavrova in slednjega obtožil, da krivi Jude za zločine nacistov. Lavrov je v nedeljo dejal, da judovske korenine Zelenskega ne postavljajo pod vprašaj Putinovega stališča, da so v Ukrajini nacisti.

Lavrov je to stališče izrekel v gostovanju na italijanski televiziji in ob tem dodal, da je Zelenski morda res judovskega rodu, a je imel judovsko kri tudi Adolf Hitler, poroča britanska mreža BBC.

Po besedah Zelenskega je Lavrov s tem »odprto in brez obotavljanja dejal, da so največji antisemiti domnevno med Judi samimi«.

»In da je Hitler domnevno imel judovsko kri. Kako je to lahko rečeno na predvečer obletnice zmage nad nacizmom? Te besede pomenijo, da prvi diplomat Rusije krivi Jude za zločine nacistov. Brez besed, «je še dodal Zelenski.

Izrael je že v nedeljo obsodil izjavo ruskega zunanjega ministra. Tel Aviv od Moskve zahteva opravičilo, izraelsko zunanje ministrstvo pa je na pogovor pozvalo ruskega veleposlanika v Izraelu.

Izraelski zunanji minister Jair Lapid je sporočil, da je izjava Lavrova neoprostljiva in predstavlja tudi grozljivo zgodovinsko netočnost. Kot je poudaril, se Judi v holokavstu niso ubijali sami, najbolj pritlehna raven rasizma proti Judom pa je prav obtoževanje samih Judov za antisemitizem.