Redki so trenerji, ki se lahko pohvalijo, da so v svoji karieri sedeli na klopi klubov v vseh petih najmočnejših evropskih ligah. Še redkejši so tisti, ki so v vsaki od teh vodili velike klube, takšne, ki so vsakokrat favoriti za najvišja mesta. En sam pa je tak, ki je v vsakem izmed najmočnejših evropskih ligaških tekmovanj prišel do naslova domačega prvaka. To je od sobote, ko je po zmagi nad Espanyolom s 4:0 njegov Real Madrid dokončno zapečatil 35. naslov španskega prvaka, 62-letni italijanski strokovnjak Carlo Ancelotti.

Zanimivo je, da je nekdanji nogometaš Parme, Rome, Milana in italijanske reprezentance v vsakem izmed petih ligaških tekmovanj osvojil natanko po en naslov – z Milanom v Italiji (2003/04), s Chelseajem v Angliji (2009/10), s PSG v Franciji (2012/13), z Bayernom v Nemčiji (2016/17) in v tej sezoni z Realom Madrid v Španiji, kjer mu je uspelo doseči, kar je zgrešil v svojem prvem obdobju v klubu, ko so Madridčani pod njegovim vodstvom osvojili deseti naslov v ligi prvakov. Pri čemer je treba poudariti, da je bilo pred sezono, ko ga je predsednik Florentino Perez drugič ustoličil na klopi galaktikov, to za večino veliko presenečenje, saj je bilo splošno sprejeto, da je Ancelottijeva trenerska kariera po bolj kot ne neuspešnih avanturah v Napoliju in Evertonu v zatonu. A se je znova dokazalo, kar je še kako dobro vedel tudi Perez – da je Ancelotti trener za velike klube z vsaj nekaj uveljavljenimi igralci, ki jih ni treba »mučiti« in »ubijati« na treningih, temveč jih samo sestaviti v smiselno celoto in jim dati jasna navodila. Pod njegovim vodstvom tako denimo Karim Benzema, ki se je prav tako že zdel igralec v zatonu, igra najboljši nogomet v svoji karieri in bo pri 34 letih prvič v karieri z naskokom najboljši strelec španskega prvenstva (doslej je dosegel 26 golov, kar je 11 več od najbližjih zasledovalcev) ter obenem tudi lige prvakov (doslej 14 golov).

Zmagi nad Espanyolom je seveda sledilo veliko slavje na ulicah Madrida, po katerih so se z odprtim avtobusom zapeljali novi španski prvaki, v glavni vlogi pa je bil tudi tu Ancelotti, ki je svoje tradicionalno petje po osvajanju lovorik, s katerim je zbrane najbolj nasmejal pred leti v Münchnu, tokrat zamenjal za ples in cigaro. »Ponosen sem na svoje igralce. Čestitam jim, tako kot tudi navijačem, ki jim sporočam, da bomo tako podporo potrebovali tudi v sredo proti Manchestru Cityju. Še naprej si želim osvajati lovorike z Realom Madrid,« je po zmagi proti Espanyolu povedal Carlo Ancelotti, ki je pri 62 letih postal tudi najstarejši trener, ki je osvojil špansko prvenstvo, prav v ligi prvakov pa ima lepo možnost še za en rekord – če jo letos osvoji, bo postal prvi trener s štirimi naslovi.

In ko smo že pri rekordih – o tem, kako zelo je Madrid za 35. španski naslov prekosil konkurenco (ta mu je z izjemo nekaj krogov v prvem delu sezone vseskozi gledala v hrbet, prvega mesta pa iz rok ni izpustil vse od 21. novembra lani in 13. kroga ter zmage proti Granadi v gosteh s 4:1), priča tudi, da ima lepe možnosti, da naslov oplemeniti z najvišjo razliko v zgodovini med prvim in drugim klubom. Za kaj takega jo mora v zadnjih štirih krogih povečati za točko, če mu uspe do konca zadržati trenutno prednost 15 točk pred Barcelono, pa bo izenačil njen rekord iz sezone 2012/13. Takrat sta bili vlogi zamenjani, Barca jih je imela na koncu 100 in Real 85.