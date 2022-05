Kot glavna trenerka Krima je Nataša Derepasko, potem ko je nasledila Uroša Bregarja, v letošnji ligi prvakinj debitirala 30. oktobra lani, nasprotnik v Stožicah pa je bil prav – Kristiansand. Po velikem preobratu so Norvežanke dosegle tesno zmago s 27:26, ob koncu skupinskega dela nato doma povozile krimovke s 37:20, na praznično prvomajsko nedeljo pa so aktualne prvakinje Evrope v Ljubljani poskrbele še za eno lekcijo in slavile z 32:25. Pred okoli 1800 gledalci so slovenske prvakinje doživele tretji zaporedni poraz proti Skandinavkam v tej sezoni in po nič kaj pravljičnem zaostanku s sedmimi goli na povratni tekmi potrebujejo čudež za uvrstitev v sklepni turnir najboljše četverice, ki ga bo 4. in 5. junija tradicionalno gostila Budimpešta.

Oktobra lani je Krim proti Kristiansandu v Stožicah v 26. minuti vodil s kar devetimi goli prednosti (15:6), tokrat pa so gostje pokazale povsem drugačen obraz in v isti minuti so imele pet golov plusa (13:8). Od napovedi trenerke Derepaskove, da bodo njena dekleta pokazala svojo najboljšo evropsko predstavo v tej sezoni, ni bilo ne duha ne sluha v prvem polčasu, v katerem so naredile kar osem tehničnih napak. »Imele smo preveč izgubljenih žog, veliko brezveznih, česar si na tej ravni tekmovanja tega ne bi smele dovoliti. V obrambi smo bile premalo agresivne, preveč smo dovolile podaj na njihovo krožno napadalko, tudi v napadu smo se malce lovile. Štirje goli zaostanka niso veliko, a za kaj boljšega moramo v drugem polčasu svojo igro dvigniti v vseh elementih,« med polčasoma levoroke ostrostrelke Ane Gros (še) ni zapustil optimizem.

Simultanka trojice iz Kristiansanda

A tudi optimizem Grosove, ki je v letošnji ligi prvakinj dosegla že 96 golov (71 za CSKA Moskva, 25 na treh tekmah za Krim), je kmalu splahnel. Pri gostjah so s svojo simultanko tudi v drugem polčasu nadaljevale tri igralke. V vratih je s skupno 15 obrambami blestela že 42-letna Katrine Lunde, ki ima z velikih tekmovanj z Norveško 16 kolajn, na šestmetrski črti pa je kraljevala hrvaška krožna napadalka Ana Debelić (pred to sezono je prišla iz ruske Astrahanočke, na zadnjem EP 2020 je bila izbrana v idealno sedmerico), ki je vrhunsko izkoriščala bravurozne podaje levoroke Nore Mörk v slogu košarkarske lige NBA.

Na začetku drugega polčasa so krimovke za svoj prvi gol potrebovale skoraj šest minut, na nasprotni strani pa jih je omenjeni trojec spravljal v obup. Debelićeva, ki je uspešno končala gozdarsko fakulteto, nekoč je prepevala v dalmatinskih klapah (prihaja z Raba) in je lani skočila v zakonski jarem, je Krimu nasula kar devet golov ob le enem zgrešenem strelu, Mörkova jih je dodala pet in je zdaj kot najučinkovitejša igralka Kristiansanda v Evropi že pri številki 91, Lundejeva pa je – čeprav je začasno obležala na igrišču, potem ko je dobila iz neposredne bližine v glavo žogo, ki jo je močno vrgla Alja Varagić – nadaljevala vrhunsko predstavo. V 40. minuti so Norvežanke prvič povedle za sedem golov (19:12), rekordna razlika je dvakrat znašala osem (31:23, 32:24), Krim pa se v drugem polčasu ni niti enkrat približal na manj kot pet golov zaostanka.

Le en gol prve strelke Krima

O nebogljenosti Krima veliko pove podatek, da je desnokrilna Srbkinja Katarina Krpež Šlezak, njegova najboljša strelka v letošnji ligi prvakinj (74), dosegla le en gol, pa še tega v predzadnji minuti, zato verjetno ni imela prav veliko razlogov ob včerajšnjem praznovanju svojega 34. rojstnega dneva. Razočarana je bila tudi njena klubska soigralka Tjaša Stanko, čeprav je – tako kot Alja Varagić in Andrea Lekić – dosegla štiri gole in si delila drugo mesto v ekipi za Grosovo (8): »Zelo mi je žal zaradi končnega izida, ki ga nismo niti želele niti pričakovale. Že v prvem polčasu smo naredile preveč napak, v drugem pa nismo našle svojega ritma in rešitev za njihov napad. Kristiansand je znova dokazal, da je vrhunska ekipa in da kaznuje prav vsako nasprotnikovo napako. A na Norveško ne gremo z belo zastavo. Do sobote imamo čas za pripravo, ni še konec.«

Več razlogov za zadovoljstvo je imel nekdanji norveški rokometaš in reprezentant, zdaj 54-letni Ole Gustav Gjekstad, ki je trener Kristiansanda postal leta 2018 in ga lani pripeljal na vrh Evrope. »Odigrali smo pametno, kakovostno in taktično tekmo, sedem golov prednosti je lepa stvar. Na začetku prvega polčasa smo se še mučili, a si nato le priigrali nekaj prednosti, odločilen pa je bil odličen začetek drugega polčasa. Povratna tekma? Razlika je velika, a nič še ni odločenega, imamo pa stvari v svojih rokah,« se zaveda Ole Gustav Gjekstad, ki bo imel v naslednji sezoni v ekipi tudi zdašnjo krimovko, Francozinjo Oceane Sercien Ugolin. Ima pa Gjekstad že zdaj v ekipi dve igralki, ki lovita svoj šesti naslov prvakinj Evrope: to sta Katrine Lunde in Nora Mörk, tretja je njuna soigralka Heidi Löke, ki je trenutno noseča, četrta s to možnostjo je Brazilka Eduarda Amorim Taleska (CSM Bukarešta).