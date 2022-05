Darilo državljanov Evrope

Še pravi čas za teden Evrope, ki bo trajal vse do prihodnjega ponedeljka, ko Evropska unija praznuje dan Evrope, je evropska integracija dobila ambiciozen načrt za spremembe v sedemindvajseterici. V času permanente krize, ko si ena usodna sprememba mednarodnih političnih in gospodarskih odnosov z naslednjo izmenjava pozornost mednarodne skupnosti, se spisek želja za preoblikovanje EU več sto evropskih državljanov bere kot pameten načrt za boljšo Evropo. Leto dni je več naključno izbranih navadnih Evropejcev – tisti glas ljudstva, ki ga vedno znova poskušajo nagovoriti politiki za svoje programe, cilje in ideale – pililo svojo sodbo o EU. Če bi več kot 300 končnih priporočil leto dni trajajoče konference o prihodnosti EU strnili v eno poved: Evropejci si od svoje integracije, do katere so lahko upravičeno kritični vsak dan v letu, želijo več.