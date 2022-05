Na Dunaju bosta Armenija in Azerbajdžan danes nadaljevala pogovore o normalizaciji odnosov, ki sta jih obe državi zagnali lanskega decembra. V središču pogovorov je vprašanje, kakšen naj bo prihodnji status Gorskega Karabaha, eksklavnega območja z armenskim prebivalstvom na azerbajdžanskem ozemlju, zaradi katerega sta državi vse od sredine 90. let prejšnjega stoletja vodili več oboroženih spopadov.

V zadnjih mesecih, potem ko je Azerbajdžan v spopadu z Armenijo jeseni 2020 z velikimi ozemeljskimi pridobitvami spremenil varnostno-politično podobo dolgoletnega zamrznjenega konflikta v Gorskem Karabahu, se je diplomatska aktivnost med Bakujem in Jerevanom stopnjevala. Na krajšem srečanju v Bruslju pod posredništvom predsednika evropskega sveta Charlesa Michela sta se azerbajdžanski predsednik Ilham Alijev in armenski premier Nikol Pašinjan dogovorila, da pogajalske ekipe obeh držav začenjajo pripravljati mirovni sporazum med državama, ustanoviti pa so nameravali tudi mešano meddržavno skupino za demarkacijo meje.

Bi Armenija popustila?

Pogajalsko težišče na pogovorih je sicer prav zaradi zmag na bojišču močno nagnjeno v prid Azerbajdžanu. Cilj pogajanj naj bi bil, da obe državi priznata ozemeljsko integriteto druge države. Glede na azerbajdžanska stališča, da je Gorski Karabah del njenega ozemlja, bi to pomenilo, da bi se Armenija morala odpovedati de facto jurisdikcije nad tem območjem, ki je sicer po referendumu leta 1991 razglasilo neodvisnost, vendar je državnost Gorskega Karabaha (velik je slabo sedmino Slovenije) priznavala zgolj Armenija kot njegova zaščitniška sila.

Azerbajdžanski Alijev je Armencem v Gorskem Karabahu še pred vojno leta 2020 ponujal politično avtonomijo. A je ta ponudba zaradi spremenjenega položaja na terenu – prekinitev spopadov zdaj varuje okoli 2000 ruskih mirovnih sil – zgolj še stvar preteklosti. Armenci v Gorskem Karabahu lahko pričakujejo največ avtonomijo na kulturnem področju. Alijev povsem jasno zahteva, da se Armenija odpove Gorskemu Karabahu in tudi oznani, da v prihodnosti ne bo imela nikakršnih ozemeljskih zahtevkov do Azerbajdžana. V zadnjih tednih so dejansko iz Jerevana prihajali znaki, da se je Armenija pripravljena odpovedati Gorskemu Karabahu. Armenski zunanji minister Ararat Mirzojan je denimo dejal, da za Armenijo Gorski Karabah ne predstavlja ozemeljskega vprašanja, temveč gre za vprašanje pravic za tamkajšnjo prebivalstvo.

Opozicija poziva k protestom

Armenska opozicija je posledično na nogah. Pašinjana obtožujejo, da se namerava odpovedati Gorskemu Karabahu. Več tisoč ljudi se je v minulih dneh zbralo na protivladnih demonstracijah v Jerevanu, protestniki so blokirali tudi promet v prestolnici. Opozicija načrtuje več dejanj civilne nepokorščine, poslanci opozicije pa nameravajo tudi bivakirati pred parlamentom.

Cilj opozicije je še najbolje strnil podpredsednik parlamenta Iškan Sagateljan, ki prihaja iz opozicijske stranke Armenska revolucionarna federacija. Meščane Jerevana je pozval, naj se pridružijo protestom, saj se odloča o usodi države, prav tako bi morale po njegovem mnenju šole zapreti vrata za pouk, sindikati v podjetjih pa organizirati stavke. »Pašinjan je izdal armensko ljudstvo,« je dejal Sagateljan in zahteval odstop premierja. K odhodu z oblasti ga po njegovih napovedih namerava prisiliti protestniško gibanje.