Cela dva meseca se več sto civilistov skupaj z okoli 2000 ukrajinskimi branilci skriva v labirintu rovov pod jeklarno Azovstal v Mariupolju, ki je postala simbol ukrajinskega odpora. Konec tedna je končno lahko prvih 126 civilistov ob začasnem premirju zapustilo jeklarno, polovica se jih je z avtobusi odpeljala na ukrajinsko ozemlje, druga polovica pa na ozemlje pod nadzorom Rusije. »Ne morem verjeti,« je dejala mati dveh majhnih otrok. »Dva meseca teme! V avtobusu sem svojemu možu dejala, da nam zdaj ne bo več treba uporabljati vedra za stranišče.« Pri tem se je obenem smejala in jokala. Že v ponedeljek opoldne so ruske sile spet začele obstreljevati jeklarno.

Združeni narodi so v ukrajinski vojni, ki se je začela 24. februarja, doslej zabeležili smrt 3153 civilistov, večinoma ubitih v granatiranju, raketiranju in letalskem bombardiranju. Predvsem so zelo netočne rakete z ruskih križark. V ZN priznavajo, da so dejanske številke neprimerno višje. V resnici je samo v Mariupolju umrlo nekajkrat več civilistov.

Ofenziva ne bo končana do 9. maja

Zdaj je na udaru več milijonov civilistov v vzhodni Ukrajini, kjer se ruska ofenziva zaostruje. Kljub temu je napredovanje ruske vojske zelo počasno. Na severovzhodu Luganska je obkolila mesto Lisičansk, ki je pred vojno štelo sto tisoč prebivalcev, v severovzhodnem Donecku pa so Rusi prodrli do mesteca Liman, v katerem so, podobno kot v Lisičansku, ostali le nekateri starejši ljudje, ki se nočejo izseliti.

Še vedno pa ni uspel odločilen prodor ruskih sil južno od Izjuma, s čimer bi obkolili več deset tisoč ukrajinskih vojakov v Lugansku in Donecku. Ukrajinci namreč uspešno motijo oskrbo ruske vojske s protinapadi v njenem zaledju vzhodno od Harkiva. Z juga Donbasa pa ruska vojska ne bi mogla izvesti prodora in obkoliti Ukrajincev, saj so se ti tam v zadnjih osmih letih zelo dobro utrdili.

Poleg tega je ukrajinska vojska zelo aktivna na jugu Ukrajine okoli mesta Kerson, kjer mora ruska vojska ohranjati znaten del svojih sil, da bi ubranila to ozemlje, s katerega je mogoče ogroziti Odeso. Ruska vojska tako ne bo uspešno končala ofenzive v vzhodni Ukrajini do 9. maja, ko bo v Moskvi slovesna parada od dnevu zmage. Neuspeh je toliko večji, ker je ofenzivo na Donbas začela pred dvema tednoma, po neuspešnem napadu na Kijev, Harkiv in Odeso v prvih tednih vojne.

Močni Zahod in šibka Rusija

Konec tedna je predsednica predstavniškega doma ameriškega kongresa Nancy Pelosi s še nekaterimi drugimi uglednimi demokratskimi politiki obiskala Kijev in ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. Delegacija je nato obiskala Poljsko, ki je sprejela že 3 milijone ukrajinskih beguncev. Ukrajino jih je sicer zapustilo okoli 5,5 milijona.

V soboto pa je ameriški predsednik Joe Biden kongresu predlagal odobritev 33 milijard dolarjev (31 milijard evrov) za pomoč ukrajinskemu boju proti Rusiji. Številni analitiki menijo, da bi se z veliko zahodno pomočjo Ukrajini premoč v vojni nagnila v škodo Rusije, ki po gospodarski moči ne presega Španije.

Predvsem je za Ukrajince zdaj pomembno, da čim prej dobijo zahodno pomoč v topovih, s katerimi bi menda lahko, ker preko zahodnih satelitov poznajo položaje ruske artilerije, že sredi maja začeli potiskati ruske sile nazaj. Za zdaj pa mora ukrajinska vojska zadržati rusko napredovanje in preprečiti obkolitev svojih sil v Donbasu.

Orban grozi z vetom Evropski ministri so v Bruslju razpravljali o embargu na rusko nafto, s čimer se strinjata tudi Nemčija in Avstrija. Proti je zlasti Madžarska, katere premier Viktor Orban je (nekdanji) Putinov zaveznik v EU. Zdaj grozi z vetom na embargo na rusko nafto, kot da bi se hotel maščevati EU, ker zaradi kršenja načel pravne države evropska komisija Madžarski zadržuje sredstva iz programa za gospodarsko okrevanje. Protiruska Poljska noče komentirati stališč Madžarske, svoje (nekdanje) velike zaveznice v EU. Je pa Varšava zahtevala embargo tudi na ruski plin. Ministri so se včeraj v Bruslju sestali predvsem zato, ker je treba Poljski in Bolgariji pomagati z zemeljskim plinom, potem ko jima je Rusija pred enim tednom ustavila dobavo tega energenta. Še vedno so članice EU najpomembnejši finančni vir Putinove vojne v Ukrajini, predvsem zaradi zelo velikega uvoza ruskega zemeljskega plina.