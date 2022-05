Kdo nam je zares podražil bencin?

Potem ko je spektakularno izgubila aprilske parlamentarne volitve, je še vedno polno delujoča vlada Janeza Janše pred prvomajskimi prazniki »kaznovala« nespametne volilce s tem, da jim je – z uradno utemeljitvijo, da so se »razmere stabilizirale« – pred dopusti drastično podražila bencin in bencinske derivate. V redu, razumemo. Manj jasno pa je, da je množica vladnih podpornikov na družbenih omrežjih podražitev nemudoma pripisala novemu verjetnemu bodočemu mandatarju Robertu Golobu, češ da se je bencin podražil, ker so volilci »izvolili Svobodo«, ta pa da se jim je nemudoma »zahvalila« z dražjim bencinom. In to tezo so Janševi podporniki zagovarjali tako odločno, da je bilo videti, kot da ji še sami verjamejo.