Ljubljana bo do nedelje spet prizorišče svetovnega prvenstva v hokeju na ledu. Tudi tokrat divizije I (skupina A), ki bi moralo biti že leta 2020, a je bilo, tako kot lani, zaradi epidemije covida-19 odpovedano. Slovenski hokejisti se bodo na nocojšnji uvodni tekmi v dvorani Tivoli pomerili z Litvo. Do nedelje jih čakajo še tekme z Romunijo (sreda), Madžarsko (petek) in Južno Korejo (nedelja).

Igrati doma je vedno nekaj posebnega

Pred dobrimi 56 leti, natančneje med 3. in 13. marcem, je v dvorani Tivoli potekalo 33. svetovno prvenstvo v hokeju na ledu skupine A. Naslov svetovnih prvakov je pripadel takratni Sovjetski zvezi, druga je bila Češkoslovaška in tretja Kanada, nastopilo pa je osem reprezentanc. To je bilo prvič in doslej zadnjič, da smo na slovenskih tleh gostili najboljše hokejiste na svetu. Tega leta je bilo v Zagrebu tudi svetovno prvenstvo skupine B, Jugoslavija je bila tretja, na Jesenicah pa svetovno prvenstvo skupine C. Od takrat je bila Ljubljana še nekajkrat gostiteljica svetovnih prvenstev. V nekdanji Jugoslaviji je skupino B gostila leta 1969, 1974 in 1991, petkrat tudi v času samostojne Slovenije. Prvič že leta 1998, ko je bilo prvenstvo v Tivoliju in na Jesenicah, nato pa še trikrat v Tivoliju (2001, 2007 in 2010) in enkrat v Stožicah (2012). Samo prvič se slovenski hokejisti niso uvrstili v elitno skupino. Na zadnjih dveh prvenstvih tudi z Rokom Tičarjem, ki je bil šele na začetku svoje reprezentančne kariere.

»Dolgo je že tega, je pa igrati doma vedno nekaj posebnega, ker navijači vsakokrat pripravijo vrhunsko vzdušje, in verjamem, da bo tako tudi tokrat. Naredili bomo vse, da jih bomo razveseljevali z zmagami,« je včeraj po dopoldanskem treningu obljubil Rok Tičar, ki bo danes praznoval svoj 33. rojstni dan. »Priprave so dobro uspele, imeli smo vrhunske pogoje za delo, odigrali smo tudi pet tekem in na koncu imeli na papirju najtežja nasprotnika. Vsi smo zdravi in že komaj čakamo, da se prvenstvo začne. Prva tekma je včasih najtežja, ne glede na to, da bo naš nasprotnik Litva. Spoštujemo vsakega nasprotnika, seveda pa bomo na vsaki tekmi skušali zmagati. To velja tudi za uvodno tekmo na prvenstvu, ki jo bomo morali od prve minute naprej igrati maksimalno zavzeto,« je pred tekmo z Litvo dejal Tičar, ki se je dotaknil tudi preostalih treh nasprotnikov. »Pripravljalna tekma z Romuni ni bila ravno pravi pokazatelj, kajti igrišče na Slovaškem je bilo precej manjše in so se v glavnem le branili pred svojimi vrati. Zelo neugodna bi lahko bila Južna Koreja. Vemo, da imajo zelo dobre drsalce, ki so lahko zelo neugodni. Še pred nekaj leti smo zanje dejali, da samo letajo po ledu, zdaj so v svoj hokej vnesli še sistem in zagotovo bosta tekmi z njimi in Madžari, ki smo jih prav tako premagali v pripravljalni tekmi, odločali o prvem mestu v skupini.«

Kopitar: Normalno je, da so pričakovanja visoka

Z vsemi reprezentancami, s katerimi se bo pomerila v Tivoliju, ima slovenska izbrana vrsta dobre izkušnje, toda trenutno vseeno največ pozornosti namenjajo Litvi, ki v Ljubljano prihaja po tem, ko je IIHF iz elitne divizije začasno izključila Rusijo in Belorusijo. Z njo se je na SP srečala trikrat, vse tri tekme pa so dobili risi. Prvič pred 15 leti v Ljubljani, ko je bilo 4:2 za slovensko izbrano vrsto, drugič dve leti pozneje v Vilni je bilo 8:2 in tretjič pred tremi leti v Kazahstanu 9:0. »Doslej smo se bolj ukvarjali s sabo kot z nasprotniki. Imamo posnetke njihovih tekem s predolimpijskega turnirja, in ker je trener isti, lahko pričakujemo, da je tudi sistem njihove igre še vedno isti. Drugače pa zelo malo njihovih igralcev igra doma, večinoma so v tujih klubih, v vsakem primeru pa se bomo nanje dobro pripravili,« je o prvem nasprotniku slovenskih hokejistov dejal selektor Matjaž Kopitar. Dvajseterico igralcev, ki bodo ob vratarjih Gašperju Krošlju in Matiji Pintariču igrali na SP, je določil včeraj zvečer.

»Zadovoljen sem, kako so potekale priprave, veseli pa me tudi dejstvo, da smo zadnji pripravljalni tekmi odigrali na visoki ravni. Normalno je, da so pričakovanja visoka, saj so bila visoka že pred tem, ko se je skupina reformirala in so Francozi in Avstrijci napredovali v elitno divizijo. Toda hokej je igra, v kateri ni popuščanja in ni bližnjic. Vsako tekmo moraš odigrati odgovorno, učinkovito in dosegati zadetke. Verjamem, da bomo to potrdili na vseh štirih tekmah, ki so pred nami,« v napredovanje v elitno divizijo, kamor se bosta uvrstili prvouvrščeni reprezentanci, verjame tudi Kopitar.