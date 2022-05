Etičnost mora izvirati od znotraj

Resolucija o sodniški etiki sodnikom evropskega sodišča za človekove pravice po novem ne dovoljuje sprejemanja odlikovanj in častnih nazivov, k diskretnosti, zaupnosti ter spoštovanju funkcije in lojalnosti do ESČP pa zavezuje tudi nekdanje sodnike ESČP. S tem ima težave predvsem nekdanji slovenski sodnik ESČP.