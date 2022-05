Na avtocesti, na relaciji Slovenska Bistrica–​Tepanje, se je v soboto zgodila huda prometna nesreča, za posledicami katere je umrl en človek. Zgodilo se je pol ure pred polnočjo.

Enega našli na nasprotnem voznem pasu

Po do zdaj znanih informacijah je 49-letnik z osebnim avtomobilom, v katerem sta bila še dva potnika, peljal proti Tepanju, ko je izven naselja Vinarje zapeljal z levega prometnega pasu na desnega in silovito trčil v starodobni avtomobil, ki ga je pravilno vozil 44-letni državljan Romunije. Tujca je z avtomobilom odbilo prek prometnega pasu za počasna vozila v varnostno ograjo, padel je iz vozila in se tako hudo poškodoval, da je umrl na kraju nesreče. V nesreči se je hudo poškodoval tudi 49-letni povzročitelj, še huje 38-letni potnik v njegovem vozilu (poškodba hrbtenice), 41-letni potnik v istem vozilu pa se je lažje poškodoval. O slednjem so gasilci poročali (v nesreči so posredovali PGD Slovenska Bistrica in PGD Slovenske Konjice), da so ga našli na nasprotnem voznem pasu in da je bil v šoku, naši zanesljivi viri blizu policije pa pravijo, da je s kraja nesreče poskušal pobegniti. Kot smo še izvedeli neuradno, v avtomobilu povzročitelja nesreče med vožnjo ni bil nihče pripet.

Kdo je 49-letnik, ki je povzročil nesrečo, policija ne more razkriti, gre pa iz sporočila za javnost sklepati, da je osumljeni povzročitve nesreče policist, saj je ogled nesreče prevzel posebni oddelek specializiranega tožilstva, ki se ukvarja s preiskovanjem in pregonom uradnih oseb s posebnimi pooblastili.

V nedeljo se je sam prijavil na policijski postaji

Poškodovane so z reševalnim vozilom prepeljali v Univerzitetni klinični center Maribor in celjsko bolnišnico. V splošno bolnišnico v Celju so po naših podatkih prepeljali prav 49-letnega policista. Ko ga je medicinsko osebje oskrbelo, je bolnišnico zapustil, ne da bi počakal na preiskovalce, ki so osumljenega nameravali zaslišati, smo izvedeli neuradno. Seveda so policisti posebnega oddelka takšno ravnanje povzročitelja razumeli kot pobeg, zato so ga začeli iskati, v nedeljo pa iskanje preklicali, saj se je 49-letni policist sam pojavil na policijski postaji.

Policijska uprava Maribor ni razkrila, ali so 49-letnika že na kraju nesreče preizkusili z alkotestom ali so zoper njega odredili strokovni pregled. Če bi se izkazalo, da je vozil pod vplivom alkohola, ga ne bodo ovadili zaradi povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti, ampak zaradi nevarne vožnje, za kar je predpisana kazen do 12 let zapora. Ob vsem skupaj se sicer postavlja logično vprašanje, ali bo preiskovalcem sploh uspelo ugotoviti, ali je povzročitelj nesreče vozil trezen ali pijan. Namreč, če je povzročitve smrtne nesreče osumljeni policist bolnišnico zapustil oziroma iz nje pobegnil takoj po oskrbi poškodbe in še preden so mu odvzeli kri za strokovni pregled, so preiskovalci priložnost dokazovanja o morebitni vožnji v pijanem stanju zamudili.