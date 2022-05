Dve babici

Rada bi pripovedovala o dogodku, ki se mi je pred dnevi zgodil v Bremerhavnu. Bremerhaven je nemško pristaniško mesto v Severnem morju, kar si splača zapomniti, kajti nemška pristaniška mesta bodo v prihodnjih tednih igrala ključno vlogo v evropski energetski politiki. Nemška vlada, v kateri tropoma sedijo Zeleni, že pripravlja ekspresni zakon, po katerem bo zaradi opuščanja nedemokratičnega ruskega plina, ki v državo prihaja direktno po ceveh, drastično črtala okoljevarstvene varovalke za gradnjo obmorskih plinskih terminalov. Z danes na jutri bo mogoče terminale (za demokratični plin iz Katarja in ZDA, ki bo do države prispel na čezoceanskih ladjah) graditi tudi tam, kjer je bilo še včeraj nepredstavljivo. Morska flora in favna se bosta prilagodili in naravovarstveniki zamižali, kajti vojna je krivična, demokracija pa na krivice odgovarja z žrtvovanjem in mižanjem – z očmi, predvsem pa z možgani.