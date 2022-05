Tudi po 33. krogu ni nič odločenega v boju za državnega prvaka. Maribor je remijem zadržal točko prednosti pred Koprom. »V prvem polčasu smo imeli popolno kontrolo. V drugem nismo bili na enaki ravni in bi morali pokazati veliko več,« je tekmo videl trener Maribora Radovan Karanović. Koper je bil skromen v prvem polčasu in boljši v drugem, ko je v zvezni vrsti s tesnejšim pokrivanjem ustavil razigrana Repasa in Makombouja. »Vsaki ekipi je pripadel po en polčas in izid je realen,« je bil jedrnat trener Kopra Zoran Zeljković.

Ljubljanski mestni derbi je bil skromen po kakovosti. Po njem je trener Olimpije Robert Prosinečki govoril o dobrem prvem polčasu, njegov tekmec Dejan Grabić pa katastrofalnih prvih 45 minutah. »To je bila sramota in v nasprotju z vsem, kar mi igramo. Razprodajmo ugled in vse, za kar smo se borili 16 let. Za drugi polčas je ocena tri od pet. Olimpija še nikoli ni bila tako zrela za poraz,« je bentil Dejan Grabić. Tekmo je z golom že v deveti minuti z mojstrskim strelom z levico odločil 20-letni Svit Sešlar: »Žogo sem poslal točno tja, kamor sem želel. Ker nismo dosegli drugega gola, smo na koncu malo trpeli.« »To je njegove problem. Mi delamo kot ekipa in to mora sprejeti. Če želiš biti individualist, potem igraš golf ali tenis,« je Robert Prosinečki komentiral nezadovoljstvo Almedina Ziljkića ob zamenjavi po uri igre. Očitno je pregorel v preveliki želji pred ogledniki na tribuni in je preveč soliral. Izidi 33. kroga: Celje – Mura 1:3 (1:0, Šporn 8; Daku 54, Bobičanec 74, Horvat 96/11 m), Tabor – Radomlje 1:2 (0:1, Mavretič 58; Mrkonjić 13, Guzina 94), Maribor – Koper 1:1 (1:1, Mudrinski 26; Osuji 35), Domžale – Aluminij 3:1 (2:1, Jakupović 24/11 m, Ilenič 30, 81; Špehar 14), Olimpija – Bravo 1:0 (1:0, Sešlar 9).