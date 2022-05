Do konca tekmovanja v prestižni nogometni ligi prvakov so le še tri tekme. Danes bo povratna polfinalna tekma Villarreal – Liverpool (prva tekma 0:2), jutri še druga Real Madrid – Manchester City (3:4), zmagovalca pa bosta igrala v finalu 28. maja v Parizu.

Čeprav je zaostanek Villarreala 0:2, se Španci ne predajajo vnaprej in stavijo na magično moč domačega stadiona Ceramica, na katerem so neporaženi že 12 tekem; zadnji poraz so doživeli konec novembra lani proti Barceloni. »Na domačem igrišču smo v dobri formi. Kako pomemben je domači stadion, smo občutili v Liverpoolu, kjer pa smo se dobro branili in se izognili večjemu zaostanku. Pripravljeni smo na tekmo in želimo uživati skupaj z navijači ter seveda zmagati. Skušali si bomo priigrati priložnosti, da čim hitreje dosežemo zadetek. Ukinitev pravila o golu v gosteh je dobrodošla za nas,« napoveduje 50-letni trener Villarreala Unai Emery, ki ima bogate izkušnje z evropskimi tekmami. Drevišnja bo zanj že 52. v ligi prvakov in 164. na vseh klubskih tekmovanjih pod okriljem Uefe.

Medtem ko je konec tedna Villarreal izgubil na gostovanju pri predzadnjem Alavesu (1:2), je Liverpool slavil na težkem gostovanju v Newcastlu (1:0) in dosegel peto zmago zapored v boju z Manchestrom Cityjem ​za angleškega prvaka. Trener Jürgen Klopp igralce vseskozi opozarja, da jih ne sme zavesti prednost 2:0 s prve tekme. »Biti moramo pripravljeni, da bomo odigrali vrhunsko tekmo, saj bo tekmec na nas izvajal velik pritisk. Villarreal bo skušal igrati veliko več nogometa, kot smo jim dovolili na prvi tekmi. Emery bo nekatere stvari prilagodil našemu slogu igre in nas napadel z vsemi orožji. Ne dvomim, da bo zelo zanimivo. Za nas je to trenutno najpomembnejša tekma, ki jo lahko igramo,« je povedal Jürgen Klopp.