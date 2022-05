Kakšen je vaš pogled na veliki derbi za prvaka med Mariborom in Koprom, ki se je končal z remijem 1:1?

Razplet po predvidevanjih. Vsi so razmišljali o tem, da bo odločal en gol. V skladu s tem nihče ni šel v veliko tveganje. Le na koncu je Koper malo tvegal, a tudi s točko ima še vedno velike možnosti do konca prvenstva. Nobena ekipa ni v takšnem stanju, da bi imela garancijo za zmage na vseh treh tekmah do konca. Tako obstaja možnost za razmišljanje v obeh ekipah, če nam bo uspelo, pa tekmecu morda ne bo. Derbi je imel ritem, a bilo je tudi veliko napak, ki so vplivale na kakovost, zato ni bil na posebno visoki ravni.

Kdo je v prednosti v boju za prvaka, Maribor ali Koper?

Maribor ima sicer eno točko več, vendar to ni velika prednost. Koper ima večjo raznovrstnost v napadu, Maribor pa je bolj stabilen v fazi branjenja. Obe ekipi morata zmagovati, že remi bo usoden. Že vso pomlad se potrjuje, da nihče v ligi ni tako močan, da bi bil lahko prepričan o zmagi na vsaki tekmi.

Ali to pomeni, da je kakovost lige nazadovala?

Že zdaj je treba razmišljati o prihodnosti, saj je manj kot dva meseca do začetka novih evropskih tekmovanj, za katera pa potrebuješ kakovost. Pri nas ne moremo govoriti, da imamo z izenačenostjo lige tudi boljšo kakovost. Razlike med klubi so, vendar prednost nekaterih klubov ni takšna, kot bi jo pričakovali in potrebovali za kvalifikacije za evropske pokale. O kakovosti lige je težko govoriti. Lahko govorimo o estetiki, da je nekaj dobro, vendar so v športu merodajni le rezultati. Dober rezultat pomeni tudi boljšo kakovost.

Kaj manjka današnjemu Mariboru v primerjavi s tistim, ki je leta 1999 igral v ligi prvakov pod vašim vodstvom in nato še v časih Zahovića, Milaniča in Šimundže?

Težko se je odločiti, ali je sedanji Maribor nadgradnja in korak naprej, ki bi to ekipo ločeval od preostalih v ligi ter jo približeval kakovosti, ki je potrebna v Evropi. Maribor ima obrise svoje igre, ki pa v odločilnih trenutkih ne pretehta. Ker ima zgodovino, znanje in vizijo, je za slovenski prostor to dovolj. Za nekaj več je treba imeti tudi občutek, da ekipa na nekaterih igralnih mestih potrebuje nogometaše, okrog katerih bodo vse skupaj gradili. Zdaj pade vse na enega, to je Mudrinskega, ki odloča v nekaterih trenutkih. To veseli, vprašanje pa je, ali bo jutri še tukaj, ali je to dovolj za Evropo ali ne. V Mariboru se vidi, kako pomemben dejavnik so gledalci, ki tudi narekujejo odnos nogometašev na igrišču. Na igralce vplivajo, da pokažejo in naredijo več, kot če občinstva ni.

Zanimiv je tudi dvoboj Olimpije in Mure za tretje mesto, ki vodi v Evropo.

To je huda bitka. Če se klub ne uvrsti v Evropo, je to precejšen neuspeh. Olimpija je klub z veliko tradicijo, Mura si je z lansko osvojitvijo naslova državnega prvaka postavila visoke cilje. Glede na izhodišče pred sezono je tretje mesto za oba kluba manj od pričakovanj. Z osvojitvijo tretjega mesta bi kluba delno prikrila rezultate, s katerimi oboji niso zadovoljni. Tekma Olimpije z Bravom je nazoren prikaz, kako na takšnih tekmah odloča že en gol.

Olimpija je sredi sezone zamenjala trenerja Dina Skenderja z Robertom Prosinečkim, ki še vedno išče udarno enajsterico. Ljubljančani imajo težave z neučinkovitostjo, saj so na zadnjih štirih tekmah dosegli le dva gola.

Olimpija je že na prvi tekmi pod vodstvom Prosinečkege delovala veliko bolje kot prej. Imela je koncept z repom in glavo, ki je na derbiju v Mariboru deloval dobro. Težava je, da Olimpija nima dovolj kakovostnega kadra za koncept igre, kakršnega ima v glavi Prosinečki. V tako kratkem času je zelo težko narediti velike spremembe v sistemu igre. Olimpija ima kader, težko pa je govoriti o kakovosti. Vse je zavito v celofan in le čakaš, ali se bo nekaj zgodilo ali se ne bo. Ta ekipa ne kaže potenciala za velik napredek in korake naprej. Ko gledaš Prosinečkega med tekmo, je očitno, da je vajen precej drugačnih kriterijev z višjo kakovostjo, kot je trenutno v Olimpiji. Za marsikaterega igralca je zahteva z veliko posestjo žoge in točnimi podajamo prevelika. Če bo Prosinečki hotel uveljaviti sedanji sistem igre, bo moral v kadrovski zasedbi spremeniti marsikaj.