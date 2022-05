Izpad proti Bursasporju v četrtfinalu evropskega pokala je na košarkarjih Cedevite Olimpije pustil posledice, saj je bilo razočaranje dan pred prvo tekmo serije na dve zmagi proti Igokei za uvrstitev v polfinale lige ABA pri igralcih še vedno opazno. Na druženju z novinarji je kapetan Jaka Blažič deloval povsem poklapan, a se je kasneje izkazalo, da ga je zdelala tudi viroza. »Že proti Bursasporju se ni počutil dobro. V petek in soboto nato ni nič jedel, zato smo se odločili, da ne tvegamo in ga imamo raje svežega za tekmo v Laktaših. Te prve tekme proti Igokei smo se zelo bali, a smo jo preživeli,« je bil odkrit Jurica Golemac. Zdaj je Ljubljančanom zagotovo že precej lažje, le še zmago pa so oddaljeni od polfinala regionalne lige in dvoboja s Crveno zvezdo.

Čeprav zmaji tekme z Igokeo niso začeli najbolje, so imeli dogajanje v Tivoliju ves čas pod nadzorom. Delo jim je močno olajšal dober strelski dan, ki so ga proti Bursasporju tako pogrešali. Na koncu so bili iz 28 poskusov za tri točke polovično uspešni. »Po težkem porazu proti Bursasporju smo se morali hitro osredotočiti na novo končnico. Ob sredinem porazu je bilo prisotnih veliko čustev, predvsem razočaranje. Proti Igokei tudi zato nismo začeli, kot smo si želeli, a smo bili v drugem polčasu precej bolj fizični in na koncu kar zlahka prišli do zmage. V ekipi je veliko izkušenih igralcev, ki smo se zavedali, da je to nova končnica in nova priložnost za lovoriko. Čutimo, da imamo dobre možnosti za končno zmago, zato motivacije ne manjka,« je misli strnil tokrat najboljši posameznik Olimpije Jacob Pullen.

Z napadom je bil zadovoljen tudi trener Jurica Golemac, precej manj, še posebno v prvem polčasu, pa z obrambo. »Četrtek in petek sta bila resnično težka dneva. Težko je bilo trenirati in biti skupaj. Toda ekipa se je dobro odzvala. Začeli smo mehko in počasi, kar je bila verjetno psihološka posledica poraza proti Bursasporju. Dogovorili smo se, da pri 'pick and roll' igri Igokee visoki igralci stopijo zraven, a so čakali na črti za proste mete. Kasneje smo se zbrali, povečali agresivnost in zasluženo zmagali. Ko je postalo jasno, da bo manjkal Blažič, nas je postalo nekoliko strah, kar je včasih dobro, saj posledično dvigneš osredotočenost.« Strateg Igokee Dragan Bajić je priznal, da njegovi igralci od samega začetka niso bili na dovolj kakovostni ravni. »Že v prvi četrtini sem začutil, da nismo na ravni, da lahko pariramo ekipi, kot je Cedevita Olimpija. V določenih trenutkih nismo bili osredotočeni, hkrati pa igralci niso izpolnjevali vnaprej dogovorjenih nalog.«

Liga ABA, druga serija za polfinale, prva tekma: Budućnost – FMP 76:70, druga tekma: pojutrišnjem ob 21. uri. x