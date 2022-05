Z lutkami je pot do demokracije lažja

Dijaki Srednje šole Ravne so v okviru mednarodnega projekta Erasmus izdelali inovativni jekleni lutki in skupaj z lesenimi lutkami, ki so jih prav tako izdelali sami, uprizorili kratko lutkovno predstavo na temo demokracije z naslovom Sanjam, da …