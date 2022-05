Jernej Marušič, glasbenik in producent: Metode, ki zafrknejo možgane

Jernej Marušič uživa skoraj kultni status med privrženci domače elektronske glasbe, predvsem v njenih techno, ambientalnih in raziskovalnih različicah. Po dolgoletnem zatišju je nedavno izdal novi album Mindrifft pod vzdevkom Octex in zagnal založbo Polynya Music. Uveljavil se je pred dvema desetletjema z odmevnim prvencem Idei Lahesna, ki velja za ključno ploščo slovenskega dub techna. Plošča letos praznuje dvajsetletnico, v okviru katere lahko pričakujemo njen ponatis. Marušič se je pod vzdevkom Pavemental preizkusil tudi v produkciji, obarvani s hiphopom. Deloval je v sklopu platforme Chilli Space, redno nastopal solo ali kot del zasedbe Ago Tela, potem pa je poniknil vse do lanske jeseni, ko je navrgel prvo skladbo z novega albuma.