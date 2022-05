Golob je zelo transparenten in hraber. Napovedal je, da kot premier vidi dva najpomembnejša resorja, ki morata biti v okviru njegovega gibanja. Finance in zdravstvo, verjetno dva najbolj problematična. Finančno področje je vedno problematično, zaradi zdravstva je padlo mnogo koalicij in vlad. Zadnji dve leti smo bili v zdravstveni krizi oziroma je pandemija razkrila vse dodatne težave zdravstvenega sistema, zato je to, da finance in zdravstvo javno nasloviš kot tvoje primarno področje, kar smelo.

Skozi vstop v politiko, vse od predpremiere, je Golob pokazal še eno lastnost, in sicer da je zelo učljiv. V prvih stikih s politiko in novinarji je bilo nekaj zdrsov, a čez čas se je izkazalo, da je učljiv. Mogoče mu koristi menedžerski vidik, v poslu moraš biti pragmatičen. V politiki pa tudi. Politika je stvar dogovarjanja, stvari niso nujno in ne smejo biti zacementirane.

Večer v soboto