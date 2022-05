Delavce je zapustila politika, ki vse za ljudstvo dela. Nekoč je pela: »Vse bo naše, delu čast in oblast!« Delavcu je ostalo delo, politiki pa oblast, ki več ne ve, kaj je čast. Brez vesti je dopustila, da so menedžerji brez denarja postali še lastniki, kapitalisti, na račun kapitala podjetja. Delavci pa so le raja brez kapitala. Politika je pomagala lastnikom podjetja, ki jim ni uspelo ustvariti dovolj kapitala, potrebnega, da ne bo stečaja. Politika in stroka sta uzakonili, da lahko lastnik, ko mu zmanjkuje kapitala, kar zadrži prispevke, ki so jih zaposleni zaslužili za pokojnino. Lastnik o tem molči in na plačilni listi to prikrije. Univerzitetni profesor ekonomije celo pravi, da država tako pomaga podjetnikom, da jih kreditirajo kar zaposleni, ki tega ne vedo. Goljufanje poteka že več kot 20 let. Sindikati razumejo stisko lastnikov podjetij. Političnih strank to sprevrženo dogajanje, ki je sramota naše kulture, ne moti. Kaznovanih skoraj ni, tožilci so zadovoljni, saj so vendar suvereni pri svoji oceni.

Svoboda nam je dragocena. Novi premier dr. Robert Golob to dobro ve, a mogoče še ne vsega?

Franc Mihič, Ribnica