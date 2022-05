Ker Janez Janša udarne govore rad »plonka« od drugih, mu Dnevnikov kolumnist Leon Magdalenc brezplačno ponuja poslovilni govor. Izbrskajmo nekaj odlomkov iz te dobrosrčne ponudbe: »Dragi vsi, ki ste me poslali na smetišče zgodovine.« Ne, ne. Toliko pa Janša ni moten, da bi napisal tako iskreno priznanje. Raje bi zapisal kakšno ponujeno obljubo. Konec predlaganega poslovilnega pisma je spodbuden: »Zmagovalcem pa želim, da vas ne zapelje vsemogočna lepota oblasti. Želim, da se uprete moči. In obljubljam vam, da vam na vaši novi in drugačni poti ne bom nagajal.« Da bi Janša zapisal to obljubo, je že verjetneje, čeprav je tudi verjetno, da je ne bi izpolnil. In res.

Mediji v ZDA so takole komentirali zmago Goloba: »Največja zmaga liberalne demokracije ni bila v Franciji (Macron), temveč v Sloveniji (Golob). Ta majhna država je razlog za zaupanje.« Torej, skoraj ves demokratični svet je s padcem avtokrata z zaupanjem gledal na našo novo garnituro oblasti. Janša se je na takšne »zmote« takoj odzval. Tvitnil je: »Preverite svoje vire, ko pišete o političnih usmeritvah predsednika Gibanja Svoboda.« Tvitu je priložil fotografijo Jankovića in Putina kot dokaz, da so Američani nasedli »komunistični propagandi«. Ker je trenutno Ruska federacija v nemilosti v svetu, je Janša računal, da bo priložena slika dovolj zalegla in prepričala zahodni tisk o njegovi zmoti. Udarneje bi bilo, če bi priložil sliko Boruta Pahorja in Putina. Še bolj bi zalegla slika Janše in Putina, posneta v Moskvi. Smehljajoča se možakarja se rokujeta in napovedujeta tesno sodelovanje.

Janša je s svojim kumrovškim znanjem stalnica glede prilagajanja situaciji v svojo korist. Ko se situacija spremeni, pa se tudi Janša ustrezno spremeni. Drugače pa ne, saj cilj opravičuje sredstva. To je ugotovil že davno tega Ivan Kramberger, dobri človek iz Negove, preden je na zborovanju za predsednika države bil ustreljen. In kaj je menil o Janši: »Dragi Slovenci, kaj hočem reči. Kar se Janezek nauči, to Janez zna. Pri nas se je pa najlažje naučiti spreminjati prepričanje (uspeh kumrovške šole, pripomba avtorja), in če se Janez nauči spreminjati svoje prepričanje, če se nauči obračanja za koristmi, bo to počel nenehno. Na vaš račun. Vid'te, ti so najbolj pokvarjeni. Danes je komunist, jutri je cerkven. (komunist – stari izraz za komunajzarje, pripomba avtorja). Zato pravim, tisti ta pravi komunisti so to tudi ostali, dragi Slovenci … Ta se pa obrača kot veter, sem pa tja. To so najslabši lumpi in na nesrečo jih je med nami veliko.« Žal nam je lahko, da so se dobri državljani šele zdaj »prebudili«. Na Madžarskem so se za hip prepozno.

Janša, zvesti Titov mlad kader, je po Titovi smrti postal, po mnenju prijatelja Orbana, največji sovražnik komunizma v Evropi. To mora biti čuden občutek, če sovražiš samega sebe. Zdaj, po porazu na volitvah, bo imel priložnost doživeti ignoranco ljudstva, zaradi njegovih večletnih zdrsov. Ostane mu še tvitanje.

O Golobu, zmagovalcu sedanjih volitev, ne bi nič vedeli, če bi ostal direktor Gen-I. Tako so mu pa, kot konkurentu Janši, morali naprtiti veliko grehov. Rezultat: Robert Golob je doživel zgodovinski uspeh, Janša pa fiasko. Tudi Janković je bil »odrezan« od Mercatorja in je zdaj dolgoletni župan Ljubljane. Pod Jankovićevim vodstvom bi Mercator verjetno ostal v slovenskih rokah. Na napakah se učimo, pravi slovenski pregovor, ki pa za Janšo ne velja.

Po zgledu ustaljenega programa televizije pridejo na koncu oddaje oglasi. Ne bom zaostal za TV. Izvolite: »Prodam dve leti staro kolo, dobro ohranjeno, rahlo poškodovano na protestih (preživelo je vodni top, batine in solzivec). Ne potrebujem ga več, saj sem z njim že dosegel svoj namen. Hvala mu in vsem tistim, ki so sodelovali pri razburljivih dogodkih.«

Ali že vidite svetlobo na koncu predora?

Toni Jurjec, Brezovica pri Ljubljani