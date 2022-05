Toda statistika je neizprosna, večina tovrstnih incidentov se zgodi zaradi zavedne vožnje v nasprotno smer, kar je skrb zbujajoče. Toliko bolj, ker se v njej skrivajo neupoštevanje prometne signalizacije, objestna vožnja, stave in celo poskusi samomora. V vseh teh primerih gre za različne stopnje avtodestruktivnega vedenja ter brezbrižnega odnosa do sebe in drugih. Še več: samomor z vožnjo v nasprotno smer v marsičem spominja na strelske pohode, ki smo jim priča v zadnjih letih, ko oseba najprej pobije nekaj naključnih žrtev, potem pa si sodi sama. Gre za akt maščevanja družbi in poslednji velik podvig, s katerim naj bi žrtev posmrtno dobila želeno pozornost. Vožnja v nasprotno smer je seveda polna adrenalina, vendar kaže tudi popolno neupoštevanje družbenih norm in podcenjevanje tujega življenja. Značilnosti oseb, ki to počnejo, so psihopatske. Gre za šibke osebnosti s slabo samopodobo, tudi intelektualno inferiorne.

Tovrstni incidenti se v Sloveniji dogajajo na tedenski ravni, a je nesreč s smrtnim izidom malo, tudi zato, ker je bilo na tem področju storjenega veliko, predvsem z ustrezno prometno signalizacijo in pravočasnim obveščanjem. Nadgradnja bi bile lahko fizične ovire, tako imenovani ježki, katerih postavitev pa ni enostavna. Vgradni ježki bi namreč delovali na detekcijo, pri čemer bi lahko mrzle zime kvarile sistem, težava bi se pojavila tudi v primeru, ko morajo interventna vozila zaradi nesreče občasno namerno zapeljati v nasprotno smer in bi jim pri tem predrlo pnevmatike.

Ko do incidenta pride in o njem obveščajo tudi radijske postaje, je najpomembneje, da prometni udeleženci ostanete mirni in zbrani, če je le mogoče, pa čim prej zapustite avtocesto ali hitro cesto. Smiselno je tudi, da se postavite na desni pas, saj vozniki, ki vozijo v nasprotno smer, običajno peljejo po prehitevalnem pasu, ki je njihov desni oziroma vaš levi. Če se vožnja v nasprotno smer ne zgodi namenoma, pa je samo vprašanje časa, da se voznik zave napake in ustrezno reagira. Ustavi vozilo tako, da ne ogroža sebe in drugih prometnih udeležencev. Se pa mora zavedati, da ga bo nepozornost udarila po žepu, saj je zagrožena kazen 1200 evrov in 18 kazenskih točk. V primerjavi z ogrožanjem lastnega in tujega življenja malo …