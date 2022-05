Članice EU neenotne glede embarga na rusko nafto

Države članice Evropske unije še vedno niso enotne glede embarga na uvoz ruske nafte. Temu najglasneje nasprotuje Madžarska, medtem ko se za to močno zavzema Poljska. Nemčija in Avstrija pa sta omilili svoje stališče in sta pripravljeni sprejeti embargo.