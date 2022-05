Za optimizem pred domačim tekmovanjem sta poskrbeli zadnji pripravljali tekmi. V soboto na Bledu je Slovenija premagala Francijo z 2:0, dva dni prej pa v Tablji Italijo z 2:1. Obe reprezentanci sta letos članici elitne skupine in se pripravljata na SP, ki se bo na Finskem začelo sredi maja. Francija je sicer priložnost za nastop med elito dobila šele po odločitvi krovne zveze IIHF, ki je izključila Rusijo in Belorusijo, namesto njiju pa na SP premaknila Francijo in Avstrijo.

Na preostalih treh prijateljskih tekmah so Slovenci na gostovanjih premagali Madžarsko, s katero bodo tudi igrali na SP (3:0), pa tudi Romunijo (3:0), prav tako tekmico na SP, izgubili pa le z Japonsko po podaljšku s 3:4.

»Prvenstvo pričakujemo pozitivno. Imamo zelo dobre priprave za seboj, imeli smo nekaj dobrih tekem. Vsi smo zdravi, kar je najbolj važno. Zdaj smo opravili zadnji trening in smo pripravljeni na start,« je po današnjem zadnjem treningu v Tivoliju razmišljal Rok Tičar in jasno predstavil cilj na SP: »Načrt je samo eden: zmagati vse in se osredotočiti na vsako tekmo. Spoštujemo nasprotnike, igramo pa svoj hokej in želimo zmagati na vsaki tekmi. Priprave so bile dobre, prejemali smo malo golov. Delamo dobre stvari, tako kot se dogovorimo pred tekmo in mislim, da bo tako tudi jutri«.

Končno so igralci le dočakali prvenstvo doma: »Malo smo že starejši, pritiska in metuljčkov v trebuhu ni več. Je pa lepo, da smo spet v Ljubljani, zmeraj je čast igrati za reprezentanco. Doma je vedno nekaj posebnega, tu so navijači, družina, prijatelji ... tudi nam to da še več energije.«

»Zmagovali smo na pripravljalnih tekmah, naredilo se je pozitivno vzdušje. Še posebej po tekmah s Francozi in Italijani, ki so višje od nas, in to nas lahko navda z optimizmom, da gremo samozavestno na to prvenstvo,« pa je dejal izkušeni branilec Mitja Robar.

»Moramo iti brez podcenjevanja. Danes vsi znajo drsati in če nisi pri stvari, lahko rešuješ situacijo še do konca tekme. Od prve minute maksimalno zavzeto in disciplinirano, na ledu je treba dokazati, da smo kakovostnejša reprezentanca in potrditi vlogo favorita,« je recept za nastope v Tivoliju razkril Robar, ki se je uspešno vrnil iz igralskega pokoja in spet zaigral tako na klubski kot reprezentančni ravni.

V torek se bo za Slovenijo SP začelo s tekmo proti Litvi. V sredo bo sledil obračun z Romuni, potem pa v petek in nedeljo še z na papirju najmočnejšima tekmecema, Madžarsko in Južno Korejo.

»Dolgo smo čakali, dve leti. Covid nam je malo zagodel, končno gre zares. Čeprav je bilo tudi v Oslu na olimpijskih kvalifikacijah zares. Zdaj se končno začenja. Na motiv vse skupaj ne sme vplivati, le bolj izenačeno bi bilo, če bi bili tu še Francozi in Avstrijci. A cilj je isti, prvo mesto, ki tako kot drugo vodi naprej. Čeprav so nasprotniki na papirju slabši, moramo dati vse od sebe. Nikogar ne smeš podcenjevati,« pa je odločen Blaž Gregorc.

»Počutim se bolje na vsakem treningu. Mogoče bi lahko poskusil že proti Francozom, a nismo hoteli tvegati poškodbe. Zdaj sem nared za SP, cilj je zmaga oziroma uvrstitev naprej. Ne smemo bežati pred vlogo favorita, je pa včasih to dvorezen meč. Treba se je še bolj osredotočiti in ne imeti padcev v igri,« pa je misli pred začetkom strnil napadalec Žiga Jeglič, ki na zadnjih prijateljskih tekmah zaradi poškodbe ni igral, a je zdaj že pripravljen na nastope.