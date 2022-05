Bruselj je danes podjetje Apple opozoril o svojih ugotovitvah, da zlorablja prevladujoči položaj na trgu za mobilne denarnice na napravah z operacijskim sistemom iOS. Družba namreč razvijalcem aplikacij za brezstično mobilno plačevanje omejuje dostop do tehnologije NFC, prek katere v veliki večini poteka tovrstno plačevanje v Evropi, so po besedah evropske komisarke za konkurenčnost Margrethe Vestager ugotovili v preliminarni preiskavi.

Aplikacija Apple Pay, s katero lahko plačujejo uporabniki Applovih pametnih naprav, je edina mobilna denarnica, ki ima dostop do tehnologije NFC na napravah s sistemom iOS. Drugim razvijalcem tovrstnih aplikacij pa Apple onemogoča dostop do NFC in je možno plačevanje z njimi le, če so povezane z Apple Pay.

Ameriško tehnološko podjetje po navedbah Bruslja zatrjuje, da dostop omejuje iz varnostnih razlogov. Vendar pa komisija ni našla dokazov, da bi dostop okrepil varnostno tveganje.

Komisija ugotavlja, da ima Apple pomemben položaj na trgu pametnih mobilnih naprav in prevladujoč položaj na trgu mobilnih denarnic za sistem iOS, je še dejala komisarka.

Tehnološko podjetje po mnenju komisije s svojim prevladujočim položajem omejuje konkurenčnost. Omejevanje dostopa do sistema NFC vpliva na konkurenčna podjetja, zmanjšuje inovativnost, zaradi tega pa imajo uporabniki tudi manj možnosti izbire pri uporabi mobilnih denarnic na napravah iPhone.

Današnje opozorilo, ki temelji na preliminarnih ugotovitvah, ne prejudicira končnih rezultatov preiskave komisije, so še pojasnili v Bruslju. Gre za uradni korak v preiskavi morebitnih kršitev pravil na področju konkurenčnosti, ki jo je komisija sprožila junija 2020. Apple ima zdaj možnost za odgovor.

Vestagerjeva je ob tem poudarila še, da je še prezgodaj za oceno morebitnih finančnih kazni. Pojasnila je, zgolj, da gre za specifičen trg. Po navedbah virov pri EU pri določanju morebitne kazni ne bodo upoštevali celotnih plačil z mobilnimi denarnicami. Upoštevali bodo zgolj plačila za uporabo teh storitev.

Apple je v odzivu svoje ravnanje utemeljil z varnostnim vidikom. »Apple Pay je samo ena od možnosti, ki je na voljo evropskim uporabnikom za opravljanje plačil,« so zapisali.

Zagotovili so, da bodo v sodelovanju s komisijo še naprej delali za to, da bi lahko evropski potrošniki plačevali, kakor jim ustreza, v varnem okolju.