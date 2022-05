»Da jasno povem: Nikoli ne bomo podprli sankcij,« je dejal glede načrtov EU o prepovedi uvoza ruskih energentov. »Ker se jih lahko uvede le soglasno, ni smiselno, da Evropska komisija predlaga sankcije, ki bi omejile trenutni madžarski uvoz, «je dodal.

Gulyas je prepričan, da trenutno ne more nihče nadomestiti dobav ruskih energentov. Tovrstna prilagoditev bi po njegovem mnenju trajala pet let, potrebna pa bi bila tudi velika količina denarja. Evropska komisija pa trenutno Madžarski ne daje denarja in ga celo zadržuje, je dodal v luči sprožitve mehanizma pogojevanja sredstev z vladavino prava proti Madžarski.

Podobno je glede nasprotovanja sankcijam dejal tudi tiskovni predstavnik madžarske vlade Zoltan Kovacs, poroča britanski BBC. »Madžarsko stališče glede embarga na nafto in plin se ni spremenilo, ne podpiramo ga, «je dejal.

Evropska komisija sicer trenutno v okviru šestega sklopa sankcij proti Rusiji zaradi vojne v Ukrajini razmišlja tudi o prepovedi uvoza ruskih energentov, vendar glede tega v EU ni enotnega stališča.

Danska ponovno odprla veleposlaništvo v Kijevu

Danska je danes ponovno odprla svoje veleposlaništvo v Kijevu, je med nenapovedanim obiskom ukrajinske prestolnice sporočil danski zunanji minister Jeppe Kofod. Na poslopju veleposlaništva je že izobesil dansko zastavo in korak označil za pomemben simbol podpore Ukrajini.

»Danes ponovno odpiramo vrata danskega veleposlaništva, kar je zelo močan simbol danske podpore Ukrajini in ukrajinskemu ljudstvu,« je dejal Kofod.

Danska je veleposlaništvo zaprla po začetku ruske invazije na Ukrajino in je prva od nordijskih držav, ki je veleposlaništvo v državi ponovno odprla. Sprva bo delovalo z omejenim številom osebja, nato pa se bo postopoma vrnila k polnemu številu zaposlenih, je sporočilo zunanje ministrstvo.