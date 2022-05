Na slavnostnem odprtju 24. poletne olimpijade gluhih je slovensko zastavo nosil najbolj izkušen udeleženec, teniški igralec Marino Kegl. Na letošnjih igrah sicer sodeluje 4500 športnic in športnikov, kljub vojni je v Braziliji tudi ukrajinska ekipa. Skupno bodo podelili 209 kompletov medalj v 17 športih.

Slovenske barve poleg Kegla, za katerega so to že tretje takšne igre, branijo še atleti Iris Breganski, Leja Glojnarič in Tadej Enci.