Po petih letih načrtovanja so iz Qantasa danes sporočili, da so naročili 12 Airbusovih letal A350-1000, s katerimi bodo uresničevali projekt Sončni vzhod. Ta predvideva lete na dolge razdalje, med drugim v London in New York. Sprva so leti predvideni iz Sydneyja, pozneje tudi iz Melbourna.

»Novi tipi letal omogočajo nove podvige,« je izpostavil predsednik Qantasove uprave Alan Joyce. S projektom Sončni vzhod bo po njegovih besedah katerokoli mesto na svetu le en let oddaljeno od Avstralije.

Qantas je v okviru raziskav leta 2019 izvedel 17.800-kilometrski let iz Londona v Sydney, ki je trajal 19 ur in 19 minut. V istem letu je prevoznik poletel še iz New Yorka v Sydney in 16.200-kilometrsko razdaljo premagal v nekaj več kot 19 urah.

Najdaljši komercialni let brez postanka po poročanju AFP trenutno izvaja letalski prevoznik Singapore Airlines. Razdaljo iz Singapurja do New Yorka, ki znaša 16.700 kilometrov, premaga v nekaj manj kot 19 urah. Qantasov najdaljši let brez postanka je medtem 14.498-kilometrska pot iz Pertha v London, ki traja 17 ur.