Številni gostje so se na delavnicah v središču Ljubljane preizkusili v svojih artističnih sposobnostih. V kotičku Buzz so si dali duška pri ustvarjanju svojega lastnega dizajna superg. »Custom« barve in najrazličnejši motivi so obarvali delavnico, za piko na i, pa so v živo izdelovali ročno izdelano preprogo v obliki čevljev Nike Air Max 90 in 95, ki je bila naravnost dih jemajoča. V kotičku Tike!, so gostje lahko ustvarili lastno barvno kombinacijo na 3D mini modelčku čevljev Nike Air Max 1. Na podcastu z Overloud in številnimi gosti se je govorilo o zgodovini ikoničnih superg, tisti, ki pa so želeli personalizirano fotografijo svojih čevljev, pa so lahko obiskali photbooth aktivacijo.

Statusni simbol in zgodovinski fenomen

Air Max veljajo za statusni simbol in so tako zelo priljubljene, da so jih včasih kradli lastnikom. Po 35 letih govorimo o subkulturi in zgodovinskem fenomenu. Par športnih superg nosi domala vsak, ki ljubi šport, hkrati pa ga ni zvezdnika na svetu, ki ne bi imel vsaj enega para v svoji omari ali celo personaliziranega para, ki ga je eden izmed prvih imel ameriški predsednik.

Med svetovnimi zvezniki, ki pridegajo na Air Max so LaBron James, Adam lavine, Emily Ratajkowski, Beyonce in številni drugi.

Dogodek v Ljubljani so med drugim obiskali tudi igralec Filip Đurić, pevka Maja Založnik, Klemen Kopina, reperji Ževža, Triiiple in Wnde, pevka in radijska voditeljica Anabel, Maja Šebenik, Janja Balant, Evita Čelešnik, Dinzo, MihaMih in TV voditeljica Kaly Kolonič.