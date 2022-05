Heineken bo v okviru investicije obnovil več kot četrtino barov, s katerimi na Otoku upravlja preko družbe Star Pubs & Bars. Za naložbo se je nizozemski pivovar odločil v času, ko britanski gostinski sektor po dveh koronskih letih beleži močno okrevanje.

Kot so sporočili iz Hainekena, bo 137 barov deležnih preobrazbe v višini vsaj 125.000 funtov. Skupaj z napovedano finančno injekcijo bodo naložbe v britanske bare od začetka pandemije covida-19 dosegle 115 milijonov funtov, še navaja dpa. Tokrat se bodo osredotočili na pube v primestnih območjih ter tiste v bližini stanovanjskih sosesk, ki so rast prometa zabeležili na račun povečanega dela od doma.

"Ljudje so se v zadnjih dveh letih gibali predvsem v okolici svojih domov. Tudi bare in restavracije so iskali v bližini doma, kar se bo ohranilo. Ne želijo si več potovati v večja mesta, boljšo kvaliteto hrane in specifičnih pijač, ki jih je težje pripraviti doma, pričakujejo v bližini," je o naložbi povedal vodja podjetja Star Pubs & Bars Lawson Mountstevens.