Ponoči se bo delno razjasnilo. Zjutraj bo po nižinah nastalo nekaj kratkotrajne megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9, ob morju okoli 11 stopinj Celzija. V torek bo delno jasno, čez dan bo nastajala spremenljiva kopasta oblačnost. Sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti posamezne kratkotrajne plohe, možna je tudi kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 21, v Vipavski dolini do 23 stopinj Celzija.

Obeti: Tudi v sredo bo sprva precej jasno s kratkotrajno meglo po nižinah. Sredi dneva in popoldne pa bodo možne posamezne plohe. V četrtek se bo verjetnost za krajevne padavine spet nekoliko povečala. Pihal bo jugozahodnik.

Vremenska slika: Nad Alpami, Jadranom in Balkanom se v višinah zadržuje višinsko jedro hladnega zraka, ki povzroča nestanovitno vreme. Od vzhoda nad naše kraje še doteka vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo precej oblačno, več jasnine bo ob Jadranu. Še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo pogostejše v Alpah in v notranjosti Hrvaške. V torek se bo delno razjasnilo. Sredi dneva in popoldne bodo znova posamezne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v Alpah. Ob severnem Jadranu bo suho in sončno.

Biovreme: V ponedeljek bo vpliv vremena na počutje zmerno obremenilen, občutljivi ljudje bodo imeli manjše vremensko pogojene težave. V torek bo vremenska obremenitev popustila. Vpliv vremena na počutje ljudi bo ugoden.