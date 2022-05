V francoski prestolnici so se anarhisti spopadli s policijo. Skupina protestnikov v črnih oblačilih, rokavicah in maskah se je odcepila od glavnega pohoda in se spopadla s policijo. Policija je uporabila solzivec in vodne topove, potem ko so protestniki uničili več deset izložb trgovin, bank in zavarovalnic.

Darmanin je obsodil »nesprejemljivo nasilje«, ki so ga zagrešili »nasilnež«i. V izgredih je bilo po njegovih besedah poškodovanih osem gasilcev in žandarjev.

Tradicionalni shodi ob mednarodnem prazniku dela so v nedeljo potekali po vsej Franciji, udeležilo se jih je več deset tisoč ljudi. Po podatkih sindikata CGT se je shodov udeležilo 210.000 ljudi, od tega približno 50.000 v Parizu.

Letos so bili shodi uperjeni proti napovedani pokojninski reformi ponovno izvoljenega predsednika Emmanuela Macrona. Ta je prvotno želel upokojitveno starost zvišati z 62 na 65 let, nedavno pa ni izključil možnosti, da bi jo omejili na 64 let.