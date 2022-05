»Upam, da bodo jutri izpolnjeni vsi potrebni pogoji za nadaljevanje evakuacije ljudi iz Mariupolja,« je v nedeljo zvečer dejal Zelenski. Kot je dodal, naj bi se danes evakuacije začele ob 8.uri po lokalnem času.

»Organizacija takšnih humanitarnih koridorjev je eden od elementov tekočega pogajalskega procesa. To je zelo zapleteno. Toda ne glede na to, kako težko je bilo, smo z območij sovražnosti rešili več kot 350.000 ljudi,« je dodal.

Zelenski je pred tem sporočil, da so iz prostorov tovarne Azovstal odpeljali prvo skupino približno 100 civilistov.

Združeni narodi so v nedeljo potrdili, da iz oblegane jeklarne Azovstal poteka »operacija varnega prehoda.« Mednarodni odbor Rdečega križa (ICRC) pa je potrdil, da sodeluje z Združenimi narodi pri prevozu ujetih civilistov po varnem koridorju.

Po navedbah ukrajinske strani je v podzemnih tunelih velikega tovarniškega kompleksa ujetih še približno tisoč civilistov. Rusija trdi, da je v jeklarni tudi približno 2500 pripadnikov ukrajinske vojske in »tujih plačancev«.

Ukrajinske oblasti so medtem sporočile, da je v ruskem obstreljevanju na območju Donetska in Harkova v nedeljo umrlo osem civilistov.

»1. maja so bili v ruskem obstreljevanju v regiji Donetsk ubiti štirje civilisti, vsi v Limanu. Ranjenih je bilo še enajst ljudi,« je na Telegramu sporočil tamkajšnji guverner Pavlo Kirilenko, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Kot je dodal, je še ena oseba zaradi poškodb ob obstreljevanju umrla v mestu blizu Limana.

V obstreljevanju stanovanjskih območij v mestu Harkov in njegovi okolici so bili ubiti še trije ljudje, je na Telegramu sporočil regionalni guverner Oleg Sinegubov.

Lavrov: Rusija ne namerava končati vojne v Ukrajini do 9. maja

Rusija ne namerava končati vojne v Ukrajini do dneva zmage 9. maja, je dejal ruski zunanji minister Sergej Lavrov in dodal, da bo trajanje vojne odvisno predvsem od potrebe po zmanjšanju tveganj za civilno prebivalstvo in rusko vojsko. Zahodne medije je medtem obtožil, da so izkrivljali njegove izjave o nevarnostih jedrske vojne.

Lavrov je v pogovoru za italijansko televizijo Mediaset poudaril, da Moskva ne bo hitela s končanjem »posebne vojaške operacije« pred obletnico, ki obeležuje kapitulacijo nacistične Nemčije pred zavezniškimi silami leta 1945.

»Naša vojska svojih dejanj ne bo umetno prilagajala nobenemu datumu, vključno z dnevom zmage,« je dejal Lavrov v intervjuju, ki je bil objavljen v nedeljo. »Kot vedno bomo slovesno praznovali 9. maj. Spomnite se tistih, ki so padli za osvoboditev Rusije in drugih republik nekdanje ZSSR, za osvoboditev Evrope izpod nacistične kuge,« je še dodal.

Rusija običajno praznuje dan zmage v velikem slogu, z veliko vojaško parado v središču Moskve in govorom predsednika Vladimirja Putina, v katerem poudari vodilno vlogo države pri porazu fašizma v Evropi.

Zahodne medije je Lavrov obtožil, da so izkrivljali njegove pripombe o nevarnostih jedrske vojne, in dodal, da si Rusija neutrudno prizadeva doseči sporazume, ki bi zagotovili, da nihče ne bo sprožil jedrske vojne, poroča ruska tiskovna agencija Tass.

Pri tem je dodal, da je bila Rusija pobudnica sprejetja izjave o nedopustnosti jedrske vojne, ki je bila sprejeta na srečanju predsednikov Rusije Vladimirja Putina in ZDA Joeja Bidena junija 2021 v Ženevi. Zahodne medije je prav tako obtožil, da so ignorirali grožnje in opazke o jedrskem orožju, ko so te prihajale s strani zahodnih sil.

Nato in EU je obtožil, da sta se sprijaznila s prevlado Washingtona. ZDA in Kanado je prav tako obtožil, da usposabljata neonacistične enote, ki so se znašle v vrstah ukrajinske vojske, pri čemer se je skliceval na pripadnike ukrajinskega bataljona Azov, katerega pripadniki se še vedno zadržujejo v tovarni Azovstal v Mariupolju in branijo kompleks.

Rusija je bataljon, v katerem prevladujejo nacionalisti in je povezan s skrajno desnico, že večkrat obtožila vojnih zločinov, ni pa za to predložila nobenih dokazov.