Na prvomajskih protestih v Istanbulu aretiranih več kot 160 ljudi

Turška policija je v Istanbulu aretirala 164 demonstrantov, ki so se kljub opozorilom udeležili nedovoljenega protesta, je danes sporočil urad guvernerja Istanbula. Po poročanju medijev je prišlo tudi do spopadov s policijo, ko so se demonstranti poskušali odpraviti na trg Taksim v središču mesta.