Šestindvajsetletni Vlasov je v letošnji sezoni v zelo dobri formi, pred dirko po Romandiji pa je bil najboljši še na večdnevni dirki po Valencii. Skupno je slavil četrto zmago v letu 2022.

Danes je v cilj po 15,84 km dolgi etapi od Aigleja do Villarsa z 11 km dolgim vzponom pripeljal s časom 33:40 minute ter za 31 sekund ugnal v etapi drugouvrščenega Nemca Simona Geschkeja (Cofidis), od tretjega domačina Gina Mäderja (Bahrain-Victorious) pa je bil hitrejši za 36 sekund.

V skupnem seštevku je zadnji dan Vlasov napredoval s tretjega na prvo mesto in prehitel do danes vodilnega Avstralca Rohana Dennisa (Jumbo-Visma). Slednji je sicer specialist za vožnjo na čas, a navkreber ni kos najboljšim. Zasedel je 22. mesto z 2:12 minute zaostanka in zdrsnil na osmo mesto v seštevku. V njem je s šestega na drugo mesto skočil Mäder (+0:50), na tretje pa se je z devetega povzpel Geschke (+0:55).

Edini slovenski predstavnik na dirki Polanc je bil danes 46. z zaostankom 3:18 minute. V skupnem seštevku je zasedel 67. mesto, za zmagovalcem pa je zaostal 27:39 minute.

Po Romandiji je 29-letni slovenski kolesar opravljal vlogo pomočnika mlademu Špancu Juanu Ayusu (skupno je končal na četrtem mestu) in domačinu Marcu Hirschiju. Polanc je v letu 2022 zabeležil že 44 tekmovalnih dni.