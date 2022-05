Po prihodu predvsem Ane Gros, ki velja za eno najboljših rokometašic na svetu, so se apetiti ljubljanskega kluba nekoliko povečali. Dobro vzdušje v ekipi in izločitev favoriziranega Ferencvarosa v boju za četrtfinale sta med navijači ljubljanske zasedbe obudila tudi upe na preskok precej višje ovire. Toda branilec naslova evropskega prvaka Kristiansand se je še tretjič v sezoni pokazal za pretrd oreh, tako da bodo imele prvakinje iz sezon 2000/01 in 2002/03 na povratnem četrtfinalnem obračunu zelo težko delo, če se želijo prebiti na zaključni turnir.

Ljubljančanke so tekmo dobro odprle z goloma Ane Gros in Andree Lekić, sicer pa sta nato obe ekipi bolj ali manj uspešno zaključevali svoje napade. So pa Norvežanke izkoristile izključitev Tjaše Stanko za pobeg na 7:5. Sledila je minuta odmora domače ekipe, ki pa ni posebej pomagala, saj so Skandinavke hitro še podvojile razliko, z golom Jane Knedlikove pa so v 26. minuti vodile že s 13:8. Na glavni odmor pa so Norvežanke nesle zadetek manj prednosti.

Tudi vstop v drugi polčas izbrankam Natalije Derepasko ni najbolje uspel, saj so tekmice z goloma Nore Moerk in Sunnive Amalie Naes Andersen pobegnile že na velikih 16:10. Podobno razliko je zasedba s severa Evrope ohranjala tudi v nadaljevanju, zaradi česar so domačinke odšle po napotke na novo minuto odmora.

A tudi ta ni zalegla. Hrvaška krožna napadalka Ana Debelić je namreč v 40. minuti zadela za dotlej najvišje vodstvo svoje ekipe (19:12). Pozneje so se Ljubljančanke približale na pet zadetkov, bližje pa jim Norvežanke niso dovolile. Še več, v 58. minuti je Lysa Tchaptchet Defo Kristiansandu priigrala velikih osem golov prednosti (31:23), povratni obračun pa bodo Norvežanke začele z golom manj naskoka.

Pri domači ekipi je z osmimi goli izstopala Grosova, pri gostujoči pa Debelićeva z devetimi.

V polfinale se je po izključitvi Rostov-Dona že prebil Metz, Brest in Györ sta se na prvi tekmi razšla z 21:21, preostali par pa sestavljata Bukarešta Barbare Lazović in Elizabeth Omoregie ter Esbjerg.