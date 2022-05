V Gornji Bistrici po eksploziji v letni kuhinji močno poškodovan del hiše

V stanovanjski hiši v naselju Gornja Bistrica v občini Črenšovci je v soboto zvečer, nekaj pred 19.30, prišlo do eksplozije v letni kuhinji stanovanjske hiše. Del hiše je bil pri tem močno poškodovan, so danes sporočili s Policijske uprave Murska Sobota. Kot so zapisali na Centru za obveščanje RS, je do eksplozije prišlo zaradi uhajanja plina. Po podatkih centra za obveščanje je bila ena oseba lažje poškodovana. sta