Bagnaia je prepričljivo dobil že sobotne kvalifikacije, danes pa je dolgo lomil Quartararoja v dvoboju za zmago. Svetovni prvak je ves čas ostajal na manj kot sekundi zaostanka, a se mu nikakor ni uspelo približati, da bi ogrozil Italijana v zaključku.

»To je čudovit dan, v tej sezoni smo pošteno trpeli, a nikoli nismo nehali garati. Pošteno smo se borili, da bi obudili občutke iz zadnje sezone in tukaj se je vse postavilo na svoje mesto. Po številnih preglavicah smo vendarle nazaj in kažemo ves potencial, morda celo bolj kot lani. Na tej stezi nam doslej ni šlo najbolje, kar je vredno še toliko več. Rad bi se zahvalil tako ekipi kot zdravnikom, ki so mi teden dni po Portimau pomagali pri poškodbi rame,« je žarel 25-letni zmagovalec.

Zahtevna in intenzivna dirka

Za peto zmago in desete stopničke v karieri je Bagnaia ohranil nekaj desetink sekunde naskoka pred Quartararojem, ki se je 22. povzpel na oder za zmagovalce. Z drugim mestom se je nekoliko odlepil od tekmecev v skupnem seštevku. Tam ima 89 točk, Espargaro je drugi z 82, tretji pa Italijan Enea Bastianini (Ducati) z 69 točkami. Bagnaia je napredoval na peto (56 točk), Španec Marc Marquez (Honda) pa je po četrtem mestu zdaj deveti s 44 točkami.

»To je bila zelo zahtevna dirka. Peco (Bagnaia, op. STA) je izjemno startal. Vedel sem, da mi bo sprednja guma povzročala težave, zato sem ga želel prehiteti že v prvem krogu, a mi ni uspelo. Vseeno pa sem lahko držal ritem in skupaj sva se odlepila od ostalih ter ohranjala prednost. Rad bi čestital Bagnaii, saj je zasluženo zmagal. Četudi se nisva neposredno udarila za zmago, je bila to zelo intenzivna dirka,« je po dirki dejal Francoz.

Dočakal napako

Za vodilnima se je odvijal boj za tretje mesto. Dolgo je najbolje kazalo Avstralcu Jacku Millerju (Ducati), štiri kroge pred koncem pa je v zadnjem ovinku napako storil Marquez, skoraj pristal na tleh ter s tretjega padel na peto mesto, oba tekmeca pa je prehitel Espargaro. Nato se je dirkač Aprilie odpeljal naprej, Marquez pa je v zadnjem krogu prehitel Millerja.

»Zelo sem vesel, saj je bila to fizično in psihično zelo zahtevna dirka. Bil sem hiter, precej hitrejši od obeh tekmecev, a sem bil na ravninah nekoliko prepočasen, da bi ju prehitel. Čakal sem na kakšno napako in jo dočakal. Ko sem ju prehitel, se mi je v enem ovinku dirka povsem spremenila. Takoj sem jima ušel in naredil dovolj varno razliko,« je dirko opisal Apriliin dirkač Espargaro.

V moto2 slavil Ogura

V razredu moto2 je zmago slavil Japonec Ai Ogura, ki je za dve sekundi in pol ugnal domačina Arona Caneta, še sekundo več pa je zaostal Italijan Tony Arbolino. V skupnem seštevku ima danes šesti Italijan Celestino Vietti 100 točk, Ogura 81, Arbolino pa 70.

V najšibkejšem razredu moto3 je bil danes najhitrejši Španec Izan Guevara. Za popolno zmagoslavje domačih dirkačev sta poskrbela še vodilni v skupnem seštevku Sergio Garcia na drugem ter Jaume Masia na tretjem mestu. Po šestih dirkah na vrhu razpredelnice vodi Garcia s 103, Italijan Dennis Foggia jih ima 82, Guevara pa 73.